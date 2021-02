Amici 20, come vedere la puntata in diretta streaming

Se sei arrivato in questo articolo starai cercando di capire come vedere la diretta di Amici 20 in streaming. Il programma condotto da Maria De Filippi oltre ad andare in onda in televisione con gli appuntamenti quotidiani (daytime) e l’appuntamento pomeridiano su Canale 5 va in onda in diretta streaming sul sito Mediaset Play. Ma la visione in diretta streaming di Amici non è visionabile solo tramite il sito, anche con l’app ufficiale è possibile godersi la puntata in diretta di Amici 20.

Come vedere la diretta streaming di Amici 20 su Mediaset Play

Piccola premessa, per poter seguire Amici in streaming su Mediaset Play bisogna registrarsi; la registrazione è gratuita e richiede pochissimi passaggi.

Ecco i passaggi da compiere per vedere la puntata di Amici 20 in diretta streaming su Mediaset Play:

Collegatevi al sito ufficiale;

in fondo al menù, cliccate su Accedi e successivamente su Registrati;

A questo punto non dovete fare altro che compilare i dati richiesti, accettare i termini e confermare la registrazione.

Se invece siete già registrati potete saltare gli ultimi due passaggi e godervi, dopo aver fatto il login, la puntata andando direttamente sulla live streaming di Canale 5.

Come vedere Amici 20 in streaming tramite l’app Mediaset Play

L’app Mediaset Play è disponibile sia per Android (download) che per iOS (download). Anche per la visione tramite l’app è richiesta la registrazione.

Una volta scaricata l’app per il proprio dispositivo non dovete fare altro che aprirla e accedere tramite le vostre credenziali. E’ molto probabile che aprendo l’app durante la diretta di Amici vi troviate il video in homepage:

Come vedere la replica di Amici 20

La replica del programma, sia dei Daytime che del pomeridiano, è disponibile poche ore dopo la diretta. E’ quindi possibile vedere la puntata nel caso ve la foste persa. Per capire come fare vi inviamo a leggere l’approfondimento su come vedere la replica di Amici 20.