Cliff Booth è tornato e stavolta si può vedere anche a casa. The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, scritto da Quentin Tarantino e diretto da David Fincher, con Brad Pitt di nuovo nei panni dello stuntman più chiacchierato di Hollywood, è nei cinema Imax dal 25 novembre e arriva su Netflix il 23 dicembre.

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Due settimane in Imax e poi lo streaming

L’uscita è stata costruita su misura per il grande schermo: è il primo film Netflix a debuttare esclusivamente nelle sale Imax, senza passare prima da una distribuzione tradizionale. L’accordo dura però lo spazio di un respiro, circa due settimane, dopo le quali quegli schermi passano a Dune: Part Three. Netflix, dal canto suo, non ha previsto una presenza nelle sale tradizionali né durante questa finestra esclusiva né dopo, e così il 23 dicembre resta l’unica data segnata sul calendario per chi non ha un Imax a portata di mano.

Anche Regal e Cinemark hanno ristretto la maglia delle sale disponibili, perché non hanno inserito il film nella loro programmazione.

Che cosa combina Cliff Booth nel 1977

La storia si sposta otto anni dopo l’incendio che chiude C’era una volta a Hollywood, quindi nel 1977, e trova Booth senza il suo storico compagno Rick Dalton: Leonardo DiCaprio non fa parte del cast. Al posto delle acrobazie sul set, l’uomo si arrangia con lavori disparati, dal proiezionista al pilota di demolition derby, fino a quello che gli complica la vita, il fixer per conto di gente poco raccomandabile. Proprio quest’ultima attività lo trascina in una vicenda intricata che coinvolge un’agente di talenti, Elizabeth Debicki nei panni di Karen Crosby, che lo contatta per conto del suo assistito, la star televisiva Charlie Peters, interpretata da Scott Caan.

Nel mosaico entrano anche un atleta diventato attore, Yahya Abdul-Mateen II, che dà il volto al campione di football Roderick Harrison detto Hot Rod, e una coppia di gangster interpretati da Matt Groove e JB Tadena. Completano il cast Carla Gugino e Peter Weller. Il film dura 2 ore e 23 minuti e arriva sugli schermi con una classificazione R.

Il personaggio viene da lontano: fu la rivelazione di C’era una volta a Hollywood, la lettera d’amore di Tarantino a Los Angeles e al suo immaginario, e valse a Pitt l’Oscar come miglior attore non protagonista, oltre ai giudizi che lo indicavano come la prova migliore della sua carriera. Tarantino ha poi ampliato il passato di Booth in una novelizzazione del film e ha scritto la sceneggiatura di questo seguito, scegliendo di affidare la regia a Fincher. Sul versante tecnico, il regista ha spiegato che circa il 5% della pellicola ha richiesto l’uso dell’intelligenza artificiale, per sostituire parte dei dialoghi e riallineare il labiale alle battute.

Il film è stato presentato in anteprima mondiale a Los Angeles il 16 novembre, prima dell’arrivo nelle sale, e in anteprima europea al BFI Imax di Londra il 23 novembre.

Il weekend del Ringraziamento in 252 sale

Nei tre giorni del weekend il film ha raccolto 2,65 milioni di dollari, saliti a 4,165 milioni nei cinque giorni delle festività. Il totale negli Stati Uniti si ferma a 4,16 milioni da 252 schermi, tutti Imax, mentre nel resto del mondo sono arrivati 5,8 milioni da 528 sale. Nonostante il prezzo più alto dei biglietti Imax, la media di 16.500 dollari per schermo viene considerata un risultato notevole per un’uscita così mirata; con una distribuzione ampia su oltre 2.000 schermi la cifra avrebbe potuto superare i 20 milioni senza difficoltà.

Il pubblico delle sale ha risposto bene, ma non è l’unico. Le recensioni raccolte finora sono positive nel 77% dei 145 giudizi, con una media di 7,3 su 10, un quadro che conferma l’accoglienza favorevole riservata al film da critica e spettatori.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI