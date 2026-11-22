Madonna torna davanti alla macchina da presa in un progetto con una sceneggiatura, nella seconda stagione di The Studio, la comedy di Apple TV+ ideata da Seth Rogen con Evan Goldberg. A raccontarlo è lo stesso Rogen, secondo cui il suo ruolo è centrale e la vicenda che la riguarda è molto “meta”.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Il ruolo di Madonna è più di una comparsata

La serie mette in scena il dietro le quinte dell’industria dello spettacolo americana, seguendo Matt Remick, il dirigente chiamato a guidare i Continental Studios. Buona parte della nuova stagione è stata costruita attorno alla presenza della Regina del Pop. Si tratterebbe infatti di più di una semplice apparizione: stando a quanto emerso, il suo arco si sviluppa su due episodi e prende spunto dalle traversie del suo biopic autobiografico, rimandato per anni fino alla cancellazione.

Per Rogen l’operazione era tutt’altro che semplice da impostare, tanto che l’idea di far dipendere una fetta consistente della stagione dalla partecipazione di Madonna gli è sembrata “molto spaventosa”. Il risultato, però, lo ha lasciato pienamente soddisfatto.

“Avevamo in mente questa idea e richiedeva che Madonna ne facesse parte, altrimenti una buona parte della nostra stagione non avrebbe funzionato”

Venezia, Like a Virgin e la voglia di lavorare

Una parte delle riprese si è svolta in Italia, a Venezia, la stessa città dove nel 1984 la cantante girò il videoclip di Like a Virgin. Sul set veneziano sono stati visti anche Julia Garner e Michael Keaton. Dell’impegno della star, Rogen parla senza mezzi termini.

“Finché qualcuno lavora sodo, io sono un suo fan e, non a caso, Madonna è la persona più laboriosa che abbia mai incontrato in tutta la mia vita fino ad oggi. Si è impegnata a fondo per offrire una performance eccezionale e per giocare secondo le nostre regole, abbandonandosi completamente al nostro metodo”

Per Madonna è il ritorno alla recitazione in un progetto con un copione: l’ultima volta era stata Swept Away, il film del 2002 firmato da Guy Ritchie, che all’epoca era suo marito.

Star ospiti più coinvolte e riprese faticose

Rispetto ai primi episodi, il contributo delle star ospiti è legato più strettamente alle vicende raccontate, e questo complica il lavoro perché chiede di più a interpreti che il pubblico spesso non conosce. Il successo ottenuto ha però confermato la validità dell’impianto, spinto ancora più avanti nella nuova stagione.

Rogen ha raccontato di aver affrontato la prima stagione con una certa apprensione: la comicità, per lui, si costruiva con più camere e con i tempi decisi in sala di montaggio, mentre The Studio fa ampio ricorso ai piani sequenza. A pesare, poi, è la stanchezza accumulata nelle giornate di lavorazione.

“Secondo me realizzare questa serie tv è difficile, fisicamente parlando. Facciamo molte riprese, corriamo in giro, stiamo in piedi per molto tempo”

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI