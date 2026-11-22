HBO ha diffuso la prima scena completa della serie reboot di Harry Potter: circa 90 secondi nella Sala Grande, con il banchetto di inizio anno che si apre mentre gli studenti scandiscono il nome di Silente, i piatti compaiono all’istante e Harry e gli altri personaggi si scambiano battute che nei romanzi non abbiamo mai sentito.

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Le novità nella scena della sala grande

La clip è uscita sabato 14 novembre 2026 sull’account ufficiale di Harry Potter su Instagram, in collaborazione con HBO, HBO Max e Nickelodeon, e si può vedere anche sul canale YouTube della saga con il titolo The Start-of-Term Banquet Clip. Chi viene dai film del 2001 la troverà familiare e insieme diversa fin dalle prime battute: quando Silente entra nella Sala Grande, gli studenti cominciano a scandire il suo nome, cosa che non accadeva né nel romanzo né nella pellicola diretta da Chris Columbus.

Poco dopo Harry si rivolge a Ron per chiedergli se il preside non sia un po’ matto. Nel libro la stessa domanda è rivolta a Percy, il fratello maggiore dell’amico. Cambia anche l’illuminazione: nella versione cartacea e nel primo film la Sala Grande era rischiarata da migliaia di candele sospese a mezz’aria, mentre nella nuova clip al loro posto sembrano esserci delle lampade appoggiate sui tavoli. Lo stesso vale per il banchetto, che nei romanzi è descritto come un’abbondanza di grandi vassoi di ogni tipo e qui si riduce a una sola fila di piatti, spuntata con uno schiocco delle dita di Silente.

Il dialogo inedito tra Silente e McGranitt

La parte più nuova arriva sul finire, quando Albus Silente e Minerva McGranitt si appartano per parlare di Harry e la professoressa fa notare quanto il ragazzo somigli al padre, James Potter. Nel romanzo la scena del banchetto è raccontata dal punto di vista del protagonista e una conversazione del genere non si sente, a meno che non sia lui a origliare: è il primo assaggio di come la serie intenda mostrare anche prospettive diverse da quella del titolare della storia. Nel dialogo trova posto anche una battuta sul gatto.

C’è chi ha letto in questa scelta un modo per togliere mistero al racconto, ma resta un’opinione, non un dato di fatto. La clip ha riportato la serie sotto il fuoco delle critiche, dopo che era già stata duramente contestata in precedenza.

Il cast e la data di uscita

La prima stagione prende il titolo dal primo romanzo, Harry Potter e la pietra filosofale, e affida il ruolo del protagonista a Dominic McLaughlin, con Arabella Stanton nei panni di Hermione Granger e Alastair Stout in quelli di Ron Weasley. Accanto a loro John Lithgow è Albus Silente, Janet McTeer è Minerva McGranitt, Paapa Essiedu è Severus Piton, Nick Frost interpreta Rubeus Hagrid, Lox Pratt è Draco Malfoy e Warwick Davis presta il volto a Filius Flitwick.

Francesca Gardiner cura la scrittura e la produzione esecutiva, mentre Mark Mylod firma la regia di diversi episodi; tra i produttori esecutivi compaiono anche J.K. Rowling e David Heyman, già dietro la saga cinematografica. L’appuntamento è fissato per il 25 dicembre 2026, giorno di Natale, su HBO e HBO Max.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI