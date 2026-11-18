Sal Da Vinci lascia per un momento la musica e passa alla conduzione: con lo show Meravigliosamente arriva in prime time su Rai 1 il 20 e il 27 novembre, due serate evento in cui sarà affiancato da Bianca Balti e Iaia Forte.

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Due serate evento su Rai 1

Gli appuntamenti sono fissati per venerdì 20 e venerdì 27 novembre, alle 21.30, dal Centro di Produzione Rai di Napoli, uno studio storico e ricco di energia. Se andare in diretta o registrare è una decisione ancora aperta, vista la complessità tecnica e scenica dell’allestimento, ma la squadra lavorerà senza pause come se lo spettacolo fosse in onda in tempo reale.

Sul palco ci sarà un’orchestra di 50 elementi che suonerà dal vivo, insieme a un corpo di ballo. Lo stesso Da Vinci descrive lo show come imponente, «all’antica nel cuore ma moderno nella forma».

A firmare la produzione sono la Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai e Vivo Concerti, con Colangelo Management, e il progetto ha il patrocinio del Ministero del Turismo. Le due puntate andranno in onda anche in Eurovisione e su San Marino RTV, canale 550, mentre il racconto si muoverà tra Napoli e New York. Un seguito, oltre a queste due serate, non è escluso: il direttore Rai Williams Di Liberatore ha spiegato che il target resta quello di Rai 1, nazionalpopolare ma con un pizzico di sofisticatezza.

Sul palco con Bianca Balti e Iaia Forte

Al suo fianco ci saranno Bianca Balti e Iaia Forte, «due donne straordinarie con personalità differenti», che avranno un ruolo centrale e saranno più di semplici spalle o di una cornice. Da Vinci dice senza giri di parole di non amare la definizione di conduttore.

«Non amo definirmi conduttore perché è un mestiere a sé, mentre io porterò semplicemente me stesso, come faccio a teatro».

Ci saranno musica, momenti divertenti e racconti personali, senza autocelebrazione: anche le cadute e i fallimenti, che non l’hanno abbattuto ma lo hanno spinto a rialzarsi come un pugile sul ring. L’obiettivo è essere d’esempio per chi rischia di arrendersi troppo presto, in una società dove tutto si consuma in fretta e i sogni, dice, non sono oggetti usa e getta. A 57 anni vuole continuare a imparare e sperimentare, e in tv promette di essere sintetico ma autentico.

Il titolo dello show è quello di una canzone scritta nel 2016 con Renato Zero, nata grazie a Maurizio Fabrizio, che li ha messi in contatto: Renato ha firmato un testo su una melodia dello stesso Da Vinci. Non sarà la sigla, ma l’artista la canterà nel corso dello spettacolo. Spazio anche al ricordo del padre Mario, che lo fece debuttare a 7 anni: gli dedicherà una canzone, senza celebrazioni forzate, perché la sua presenza resta costante.

Le due serate sostengono anche la candidatura della canzone napoletana classica a patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’Unesco. Per Da Vinci è un patrimonio immenso, con un linguaggio universale che nasce dall’incontro fra la melodia popolare e la musica classica e che sa rinnovarsi nel tempo, da Renato Carosone a Pino Daniele.

Il ritorno a Sanremo e il libro

Sul paragone con il Festival, le emozioni sono di natura diversa: tornare in gara a Sanremo dopo 17 anni è stata un’esperienza immensa, e la vittoria ha dimostrato che nella vita bisogna perseverare e non smettere mai di sognare, anche quando le circostanze remano contro.

«Di solito chi vince l’anno prima, l’anno dopo dovrebbe tornare. Se Stefano De Martino mi chiamerà, mi farò trovare pronto».

Questa volta non sarà in gara, ma tornare all’Ariston come ospite sarebbe una gioia immensa, dopo tutto quello che è successo quest’anno.

A giorni uscirà anche l’autobiografia Per sempre Sal, con aneddoti familiari e la parte più intima e sentimentale del suo cammino: un viaggio che coinvolge fin dalle prime pagine, senza pretesa di dire tutto, perché servirebbe un libro di mille pagine. Tra i sogni ancora aperti ci sono nuove canzoni, il teatro che lo ha aiutato a crescere e la voglia di portare avanti Meravigliosamente, anche se la prima puntata non è ancora andata in onda.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI