Chi sia davvero Rick Deckard, un essere umano o un replicante, è un interrogativo che accompagna Blade Runner da oltre quarant’anni. Con Blade Runner 2099 non arriverà alcuna risposta: la showrunner Silka Luisa ha confermato che nella sceneggiatura della serie il personaggio portato sullo schermo da Harrison Ford non compare affatto.

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Il dubbio su Deckard resta irrisolto

Lo ha spiegato la stessa Luisa in un’intervista, dove ha sottolineato che l’incertezza sull’identità di umani e replicanti è una componente irrinunciabile di questo universo narrativo: non sapere con certezza chi si abbia davanti alimenta lo spaesamento che lo contraddistingue. Quando le è stato chiesto di un suo eventuale ritorno, la showrunner ha risposto con una battuta.

Why would you ask?

Anche Harrison Ford resta fuori dalla serie. Luisa ha confermato la sua assenza, aggiungendo che avrebbe preferito il contrario, e per il franchise è la prima volta senza quel personaggio. Il silenzio su di lui si spiega in parte con la cronologia: sul finire di Blade Runner 2049 la sua morte viene soltanto simulata e cinquant’anni più tardi sarebbe comunque fuori scena. Se fosse umano non sarebbe più vivo da un pezzo; se invece ricomparisse, il dubbio si scioglierebbe a favore della sua natura artificiale.

Il mistero, del resto, non ha mai trovato una soluzione condivisa. Nel film del 1982 Ridley Scott aveva disseminato segnali sulla possibile origine artificiale del personaggio, dal sogno dell’unicorno all’origami lasciato da Gaff, mentre Ford ha sempre sostenuto la lettura opposta, immaginandolo come un uomo. Il seguito firmato da Denis Villeneuve aveva lasciato il nodo com’era.

Replicanti al comando, un nuovo duo protagonista

La vicenda parte circa ottant’anni dopo il film originale e cinquanta dopo Blade Runner 2049, in un mondo dove gli equilibri di potere si sono capovolti: i replicanti hanno avuto la meglio sugli esseri umani nella guerra e sono diventati la classe dominante. Al centro ci sono Olwen, una replicante che di mestiere fa la Blade Runner, interpretata da Michelle Yeoh, e Cora, un’umana che si costruisce l’identità di una replicante, a cui dà il volto Hunter Schafer.

Luisa definisce il risultato sunshine noir: una metropoli che riprende vita, immersa in un clima caldo, afoso e caotico. Escludere i protagonisti dei film serve anche a rendere la serie accessibile a chi non conosce i due capitoli precedenti, e a raccontare una storia capace di reggersi da sola. Ha pesato la richiesta di Alcon Entertainment, che detiene i diritti di Blade Runner: separare la serie dai film sul piano dei personaggi, mantenendo però il legame su mitologia e continuità. Anche per questo, secondo la showrunner, è stato importante il coinvolgimento di Ridley Scott tra i produttori esecutivi.

Gli sceneggiatori hanno lavorato anche sul romanzo di Philip K. Dick, arrivato in Italia con il titolo Il cacciatore di androidi, da cui il team ha tratto spunti per allargare la mitologia della saga, la sua geografia e il suo tessuto sociale. I primi due episodi portano la firma di Jonathan van Tulleken, già regista di Shōgun.

Otto episodi dal 25 novembre, senza una seconda stagione

Tutti e otto gli episodi saranno disponibili su Prime Video a partire dal 25 novembre 2026. Luisa ha confermato che la storia è autoconclusiva, con un avvio, uno svolgimento e un finale già scritti, e che il progetto è stato pensato come miniserie fin dall’inizio: una seconda stagione non è prevista.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI