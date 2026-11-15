La quarta e ultima stagione di Yellowjackets sta per chiudere il cerchio: arriva su Paramount+ venerdì 20 novembre 2026 con dieci episodi e terminerà il 22 gennaio 2027. La serie ideata da Ashley Lyle e Bart Nickerson giunge così al capitolo conclusivo dopo tre stagioni.

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Il ritorno a casa delle sopravvissute

Gli episodi finali raccontano che cosa succede alla squadra di calcio dopo il salvataggio e il rientro nel New Jersey, e mostrano come i segreti custoditi a lungo pesino sul presente. Le riprese si sono chiuse a luglio 2026. Il racconto continua a seguire due linee: da una parte le ragazze che tentano di resistere dopo lo schianto dell’aereo in Canada, dall’altra le stesse protagoniste ormai adulte, decenni più tardi. Il trailer lascia intravedere una squadra riportata alla civiltà ma in seria difficoltà nel reinserirsi nella società, dopo tutto quello che è accaduto nella foresta.

Un finale annunciato con largo anticipo

Il via libera alla quarta stagione era arrivato il 20 maggio, poco più di un mese dopo la conclusione della terza. Il 10 ottobre 2025 è giunta poi la conferma che sarebbe stata l’ultima: il progetto era stato pensato per cinque stagioni e poi ridotto a quattro. Nel frattempo i dati diffusi da Paramount+ indicano che l’episodio conclusivo della terza stagione è stato il più visto nella storia della serie e che la terza stagione ha registrato il pubblico più ampio. In Italia la stagione debutta lo stesso giorno degli Stati Uniti, e la pagina locale del servizio la segnala come finale a partire dal 20 novembre.

Volti noti e new entry

Nel corso degli anni la serie ha alternato interpreti affermati e giovani promesse. Melanie Lynskey, Christina Ricci e Juliette Lewis hanno dato il volto alle versioni adulte dei personaggi nella prima stagione, mentre Hilary Swank si è aggiunta nella terza. Tra i ruoli più giovani spiccano quelli di Ella Purnell, Samantha Hanratty, Jasmin Savoy Brown e Sophie Thatcher, diventata poi una presenza fissa nel cinema horror. Elijah Wood è entrato nel cast nella seconda stagione, Joel McHale nella terza. Per il capitolo conclusivo arrivano June Squibb e Molly Ringwald: quest’ultima interpreta Vicky, la madre di Van, mentre il personaggio affidato a Squibb non è stato reso noto. Nella stagione finale compaiono anche Devon Sawa, Sam Braun e Dulé Hill.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI