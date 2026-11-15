Veronica Peparini si è raccontata senza filtri nel salotto di Verissimo, sabato 14 novembre su Canale 5. Ha ammesso di essere gelosa e ha detto cosa pensa del legame che Andreas Muller ha costruito con Marina La Rosa nella Casa del GF Vip.

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La gelosia ammessa senza filtri

La coreografa ha 55 anni e dal 2025 è sposata con il ballerino, che ne ha 30; insieme hanno avuto le gemelle Penelope e Ginevra, nate nel 2024. Alla domanda diretta sulla gelosia ha risposto senza giri di parole.

Io sono sincera e quindi devo dire che sono gelosa. Io sono gelosa per carattere, sono possessiva.

Ha raccontato di considerare Muller l’uomo della sua vita, di fidarsi di lui senza riserve e di sapere bene quanto sia costato costruire quello che hanno insieme. Più di ciò che accade davanti alle telecamere, a pesarle sono i messaggi che le arrivano dai social, quelli di chi le scrive che il marito la tradirà in diretta.

Sai cosa mi pesa? Non tanto quello che io vedo così, ma più quello che mi arriva addosso dai social. Mi arrivano mille messaggi, mi scrivono che mi fanno le corna.

A chi le consiglia di aprire gli occhi, la Peparini risponde di tenerli già bene aperti.

Che cosa pensa di Marina La Rosa

Sul rapporto tra il marito e la coinquilina ha usato parole misurate, lontane dall’elogio all’amicizia nata nel reality che molti spettatori si aspettavano. Marina La Rosa, dice, è una donna intelligente e in gamba, e nel programma sta portando avanti il suo gioco.

Sta facendo il suo gioco. È un personaggio che sta bene in quel programma perché comunque gioca e gioca bene.

Di Andreas, al contrario, mette in evidenza la limpidezza: si augura che si renda conto di essere uno dei pochi, là dentro, a non stare facendo soltanto il gioco, perché lui è vero, e che sappia che quel contesto è un gioco a cui tutti partecipano.

Nei giorni scorsi il quadro si era complicato per via di Muller stesso, che alla coinquilina aveva chiesto “ma quanto sei bella?” e aveva alimentato sui social le allusioni sul loro legame. La coreografa ammette che sul momento certe scene la spiazzano, salvo poi ragionarci sopra.

Lì per lì li vedo e mi viene proprio magari… mi dico: “Oddio!”. Poi ci ragiono e trovo la ragione nelle cose.

La truffa telefonica e i quattro euro rimasti

Nella stessa intervista ha parlato anche della truffa di cui è rimasta vittima, che le ha svuotato il conto lasciandole appena 4 euro. Secondo il suo racconto, a contattarla è stata una persona che si presentava come operatore della sua banca, mentre lei era impegnata e andava di corsa.

Ha capito di essere stata raggirata il giorno in cui doveva fare la sorpresa al marito nella Casa del GF Vip: avrebbe voluto avvertirlo, ma non poteva. Con ironia ha aggiunto che in quell’occasione le sarebbe piaciuto dirgli di restare e vincere, visto che sul conto le erano rimasti soltanto 4 euro.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI