Il Nitto ATP Finals 2026 si gioca all’Inalpi Arena di Torino da domenica 15 a domenica 22 novembre. Per la prima volta il torneo che raduna gli otto tennisti migliori della stagione arriva in chiaro sulle reti Mediaset, con un programma fitto di dirette, telecronache e uno studio di approfondimento dedicato.

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Il via su Canale 5, poi Italia 1

Domenica 15 novembre alle ore 14.00 si comincia su Canale 5 con Alexander Zverev opposto a Rafael Jodar. Lunedì 16 novembre il testimone passa a Italia 1, che dalle 20.30 manda in onda Daniil Medvedev contro Flavio Cobolli. Per tutta la durata della manifestazione, Mediaset assicura in chiaro la sfida di maggior richiamo di ciascuna giornata, così da non perdere i passaggi decisivi del torneo.

La voce dei match e lo studio di Chiara Icardi

Gli incontri sono raccontati da Riccardo Trevisani e Francesca Schiavone, la prima tennista italiana capace di conquistare uno Slam, il Roland Garros del 2010. Prima e dopo le partite va in onda “Nitto ATP Finals Live”, lo spazio condotto da Chiara Icardi, con ospiti ed esperti chiamati a leggere risultati e momenti chiave: i tennisti Lorenzo Sonego e Roberta Vinci, l’opinionista di Supertennis Diego Nargiso, il coach Alessandro Petrone e Max Giusti, appassionato di tennis. Gli inviati Federico Mastria, Fabrizio Ferrero e Angiolo Radice seguono i protagonisti sugli spalti torinesi, mentre la copertura giornalistica spetta alla redazione sportiva Mediaset, coordinata a Torino da Lucia Blini ed Enrico De Santis.

Gironi, streaming e appuntamenti del mattino

I due raggruppamenti portano i nomi di John McEnroe e Ivan Lendl. Nel primeiro figurano Zverev, Ben Shelton, Arthur Fils e Jodar, nel secondo Carlos Alcaraz, Medvedev, Cobolli e Frances Tiafoe. Chi non è davanti alla tv può seguire le partite su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it, con aggiornamenti in tempo reale anche sui social e su Radio Mediaset. Ogni mattina, sulle stesse piattaforme, va in onda “Nitto ATP Finals Show”, con contenuti esclusivi per rivivere la giornata appena conclusa e inquadrare le sfide in arrivo, tra analisi e pronostici. Dopo il tg SportMediaset delle 13.00 c’è invece lo “Speciale Nitto ATP Finals”, con la scheda tecnica degli otto qualificati e il calendario dei match.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI