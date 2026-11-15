Mara Venier si schiera con Barbara d’Urso. Nella puntata di domenica 15 novembre di Domenica In la conduttrice ha commentato lo scontro tra la giurata e Guillermo Mariotto, avvenuto la sera prima a Ballando con le stelle, e lo ha fatto senza esitazioni dalla parte della collega.

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La difesa di Barbara d’Urso

Davanti al pubblico del suo programma, Venier ha invitato Mariotto a fare i conti con le proprie parole e ha voluto dichiarare apertamente da che parte sta:

Mariotto deve rendersi conto di cosa ha detto. Io in questo momento sono dalla parte di Barbara d’Urso, sono con Barbara e lo dico pubblicamente. Lei è stata una signora, perché se c’ero io seduta arrivava una pizza che vedevi poi Mariotto dove finiva.

La conduttrice ha poi ricostruito la serata, passando alle reazioni degli altri giurati: secondo lei Alberto Matano ha provato a calmare gli animi proponendo anche un cambio di posto, Ivan Zazzaroni ha chiesto a Mariotto delle scuse sincere, mentre Carolyn Smith era visibilmente infastidita.

Venier è tornata anche sul video-resoconto che d’Urso ha pubblicato dopo la puntata, nel quale la giurata si è detta delusa per quanto accaduto:

Avrei potuto alzarmi e andare via, ma sono una professionista e sono rimasta fino all’1.45 per svolgere il mio compito per il quale sono stata chiamata. È stato tutto molto brutto, triste, imperdonabile. Io perdono sempre, ma questa volta no. Non so cosa succederà. O forse lo so.

Ad averla colpita più di tutto è stata la chiusura di quel discorso, che ha letto come un possibile addio al programma: «Non so se l’intenzione di Barbara è andarsene», ha commentato.

Il gesto che ha fatto scoppiare la lite

La scintilla è partita dopo l’esibizione di Ornella Muti e Pasquale La Rocca, preceduta da un botta e risposta tra d’Urso e la concorrente. A quel punto Mariotto ha spruzzato del profumo in direzione della collega, accompagnando il gesto con un commento sulla puzza. La giurata ha chiesto subito l’intervento di Milly Carlucci, che a suo dire non ha ripreso in mano la situazione con la fermezza necessaria.

A fine puntata d’Urso ha affidato lo sfogo al suo solito video-resoconto, girato alle 4.30 del mattino al rientro da una cena con i concorrenti e i ballerini. Nel filmato ha parlato di un’aggressione con premeditazione, ha spiegato che le aggressioni sono anche e soprattutto verbali, ha definito l’atteggiamento «imperdonabile e molto triste» e ha alzato i toni verso la conduzione, fino a porre un ultimatum: o io o lui.

Chi non la pensa come Venier

Non tutti, però, leggono la vicenda allo stesso modo. Rossella Erra, veterana del programma, ha provato a ridimensionare l’accaduto:

Ha fatto una delle sue mariottate che non vengono sempre comprese. Barbara deve tenere duro.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI