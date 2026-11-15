Breckin Meyer torna a interpretare Travis Birkenstock e stavolta lavora anche ai copioni: l’attore ha confermato che reciterà e scriverà per la serie sequel di Clueless ordinata da Paramount+ per sei episodi, con Alicia Silverstone di nuovo nei panni di Cher Horowitz.

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Il ritorno di Travis, trent’anni dopo

Nel film del 1995 Travis è il ragazzo che, beccato da Mr. Hall con 38 ritardi alle spalle, invece di giustificarsi improvvisa un discorso di ringraziamento: ringrazia i genitori che non gli hanno mai dato un passaggio, gli autisti degli autobus di Los Angeles, la squadra del McDonald’s responsabile dei suoi Egg McMuffin. In una storia piena di adolescenti ossessionati da come vengono percepiti, lui è felice di essere notato proprio per ciò che gli altri terrebbero per sé.

Meyer ha raccontato di aver già lavorato nella writers’ room e di essersi divertito a immaginare che cosa direbbe oggi quel ragazzo. A convincerlo è stata soprattutto la lettura della nuova storia, davanti alla quale ha ricordato di aver pensato:

“Oh, that’s actually pretty damn interesting, so let’s delve into that.”

La decisione non è arrivata subito. Meyer ha ammesso di essere partito con una certa riluttanza e di aver saltato in blocco la serie televisiva degli anni Novanta, quando Clueless era approdato sul piccolo schermo: allora non aveva ripreso il ruolo di Travis. Prima di dire sì ha voluto capire dove intendessero andare gli autori, e soltanto il materiale letto lo ha conquistato davvero.

Pesa anche la paternità. Meyer, padre di due figlie, ha spiegato che il suo punto di vista è cambiato rispetto a trent’anni fa e che ritrovarsi in una fase diversa della vita incide su come affronta le sceneggiature. Per una storia che ruota attorno a una madre alle prese con un’adolescente è un contributo tutt’altro che secondario, anche se i dettagli della vita adulta di Travis restano per ora coperti.

Cher dall’altra parte della barricata

Il ritorno di Silverstone era stato annunciato in luglio: nella nuova storia Cher è ormai una donna d’affari affermata con una figlia pronta a entrare al liceo. Si trova così dall’altro lato di una dinamica che nel film originale cercava di gestire in ogni modo. Se allora bastava convincere un insegnante a rivedere un voto, ottenere che un’adolescente dia retta ai suoi consigli potrebbe rivelarsi una sfida molto più complicata.

Chi scrive e produce la serie

La firmano Josh Schwartz e Stephanie Savage, già autori di The OC e Gossip Girl, che scrivono e producono esecutivamente insieme a Jordan Weiss. Silverstone è produttrice esecutiva al fianco della sceneggiatrice e regista del film originale Amy Heckerling e del produttore Robert Lawrence. La lavorazione è affidata a CBS Studios e la serie arriverà in esclusiva su Paramount+ in tutto il mondo; il progetto era stato sviluppato in origine per Peacock, che lo ha poi lasciato andare, prima di trovare casa presso il servizio di Paramount.

Per ora Meyer e Silverstone sono gli unici due membri del cast originale confermati pubblicamente, e resta da vedere chi altro, tra i compagni di liceo di Cher, tornerà a farsi sentire. Le riprese sono previste a Los Angeles nel 2027, mentre una data di uscita non è ancora stata annunciata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI