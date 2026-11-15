Questa sera, domenica 15 novembre, Che Tempo Che Fa torna sul Nove. La puntata comincia alle 19.30, in chiaro e in streaming su NOVE.tv e discovery+. Alla conduzione c’è Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, e in studio arrivano ospiti del cinema, della musica, dei libri e della ricerca.

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Gli ospiti della puntata

Salgono sul palco del Nove Elisa, Fabio Volo, Ficarra & Picone, Anna Foglietta e Vittoria Puccini, insieme a Don Davide Banzato, Michele Serra, Alberto Mantovani, Roberto Burioni, Mara Maionchi, Orietta Berti e Concita De Gregorio. Il parterre si chiude con l’editorialista Massimo Giannini e l’inviato Nello Scavo.

Alberto Mantovani è presente come presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca, Roberto Burioni come ordinario di Microbiologia e Virologia alla Vita-Salute San Raffaele.

Il cinema che arriva in anteprima

Ficarra & Picone, Anna Foglietta e Vittoria Puccini sono i protagonisti di La notte delle fragole, firmato da Alessandro Genovesi. Il film esce nelle sale il 26 novembre ed è atteso in anteprima al Torino Film Festival, giunto alla 44ª edizione.

Anche Fabio Volo guarda al grande schermo: dal 3 dicembre è in sala con Il mio nemico immaginario, che passerà in anteprima proprio al Torino Film Festival.

Dai libri alla musica dal vivo

Il 17 novembre arrivano in libreria diverse novità. C’è Le molecole del dialogo. 10 lezioni di immunologia di Alberto Mantovani. Lo stesso giorno Fabio Volo pubblica Vieni, torniamo a casa, mentre Don Davide Banzato presenta Il coraggio di pensare. Il mio viaggio con Giordano Bruno.

Per la musica dal vivo c’è Elisa, che canta il nuovo singolo Ciao. Il suo progetto, intitolato Kintsugi, comprende l’album di inediti in uscita il 27 novembre e il mediometraggio Kintsugi… e sono la mia opera, visto in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Nel 2027 l’artista festeggerà i trent’anni di carriera.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI