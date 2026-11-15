Alla settima puntata di Ballando con le Stelle, quella di sabato 14 novembre su Rai 1, a finire al centro della polemica è uno dei maestri e non un concorrente. Guillermo Mariotto sostiene che gli altri ballerini abbiano un conto aperto con Nikita Perotti e che a pesare sia il successo ottenuto dal maestro nella scorsa edizione.

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L’accusa di invidia in diretta

Il giurato parla di una convinzione che si trascina dall’inizio della stagione e non di un sospetto. Il motivo, dice, è uno solo: l’invidia. Le sue parole lasciano poco spazio a interpretazioni:

Nikita subisce dall’inizio della stagione la sua vincita della volta scorsa. C’è un’invidia palese da parte dei ballerini in questione perché lui è partito da Ballando on the Road, è salito sulla pista di Ballando con le Stelle e poi ha vinto. E tutti ce l’hanno con lui. Parliamoci chiaro, è la verità. Io lo percepisco, vi conosco da sempre.

Da dove nasce la polemica

Tutto parte dall’esibizione di Aurora Ramazzotti e Perotti, un paso doble costruito su Smells Like Teen Spirit, il brano dei Nirvana. Prima di scendere in pista, la concorrente aveva parlato della bulimia e del rapporto complicato con il proprio corpo, con un messaggio sull’importanza di chiedere aiuto e di imparare ad amarsi.

La tensione sale con i commenti della giuria e di chi segue le prove da bordo pista. Ivan Zazzaroni spiega al maestro come, secondo lui, dovrebbe guidare la concorrente per farla rendere di più. Sara Di Vaira, ex maestra del programma e in quella serata tra i Tribuni del popolo insieme a Rossella Erra e Matteo Addino, si schiera con il giurato e chiede a Perotti più attenzione ai dettagli:

Nikita ti invito a lavorare, più che alla coreografia, allo studio di quello che c’è dentro.

Anche Barbara D’Urso, tra i giudici, promuove la prova, ma avrebbe voluto un Nikita più aggressivo.

Mariotto interviene ancora in diretta e risponde a Di Vaira con una battuta che non ammette repliche: «Piantala Di Vaira che ti conosco!»

Chi è Nikita Perotti

Il ballerino ha 24 anni e un percorso iniziato lontano dal palco principale: arriva da Ballando on the Road e nel 2023 vince il torneo Ballando con Te, quello riservato alle persone comuni. Dal 2024 entra nel cast dei maestri di Ballando con le Stelle e al debutto, in coppia con Anna Lou Castoldi, si ferma al quarto posto. Poi arriva il trionfo con Andrea Delogu e, quest’anno, la terza volta in pista, al fianco di Aurora Ramazzotti.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI