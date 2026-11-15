Aurora Ramazzotti ha confessato di aver sofferto di bulimia. L’ha fatto a Ballando con le stelle, nella clip trasmessa prima della sua esibizione nella settima puntata, quella di sabato 14 novembre, parlando anche del confronto con la madre Michelle Hunziker e del male che quel paragone le ha procurato.

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Il racconto della bulimia

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti aveva già affrontato il tema dei disturbi alimentari, ma questa è la prima volta che entra nel merito di quello che ha vissuto. Prima di scendere in pista con il maestro Nikita Perotti, ha raccontato di essersi detestata per molto tempo, fino a procurarsi con le sue mani un male fisico, e di aver trovato nella bulimia la risposta a tutto quel dolore.

La soluzione era mettersi le dita in gola e vomitare, la bulimia è stata la mia soluzione al problema.

Il pensiero fisso era essere magra, e pur di raggiungere quell’obiettivo era disposta a farsi del male. La dinamica si ripeteva ogni giorno, fin dalle prime ore del mattino, e l’ha tenuta chiusa in quella che lei stessa definisce una gabbia, senza via d’uscita. A pesare, aggiunge, era anche la sensazione di non avere diritto a provare quel dolore, perché la sua sembrava comunque una vita fortunata. Quanto alla gara, la sua esibizione ha ricevuto un punteggio di 40.

Il peso del paragone con Michelle Hunziker

Il racconto torna a quando era bambina e veniva continuamente messa a confronto con la madre. Le ripetevano che era brutta, che non aveva un fisico esile, che era troppo alta e che i suoi occhi erano a mandorla, e c’era chi la prendeva in giro per questo.

Per la madre ha solo parole di stima: la considera una donna straordinaria, bellissima, famosa e amata da tutti. Il problema, spiega, non era lei ma il sentirsi sempre meno, perché c’era qualcuno pronto a farglielo notare. Tra le frasi che si è sentita rivolgere nel corso della vita c’è anche questa.

Sei un cesso, fai schifo, come fa da quella madre a uscire una figlia così.

Ha continuato a volerle bene nonostante tutto, ed è proprio lì che si è consumata la frattura: per amare la madre ha smesso di amare se stessa.

Io per amare lei ho smesso di amare me stessa.

Dalla consapevolezza alla voglia di aiutare

La liberazione, dice, è arrivata con la consapevolezza: quando ne è uscita ha smesso di concentrarsi sul giudizio degli altri e ha ricominciato a prendersi cura dell’unica persona che le interessava davvero, cioè se stessa. Oggi sentirsi bella non è più una priorità, perché quell’ossessione era parte della malattia.

Parlare di quello che ha attraversato le costa ancora fatica, eppure ha scelto di farlo davanti al pubblico: vuole far sentire meno sola chi vive la stessa situazione e raccontare che da quel disagio si può uscire chiedendo aiuto.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI