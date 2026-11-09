È in lavorazione la seconda stagione di A testa alta, che riporta sul set Sabrina Ferilli nei panni di Virginia Terzi, la preside che nella prima stagione aveva fatto della sua vicenda personale una battaglia contro i pericoli della Rete. Stavolta la aspetta un caso di femminicidio che la coinvolge molto da vicino.

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Un femminicidio mette alla prova Virginia

La Virginia che abbiamo conosciuto è una donna caparbia, con le spalle larghe, uscita a testa alta dalla vicenda che nella scorsa stagione l’aveva travolta: la diffusione non consensuale di sue immagini intime, il cosiddetto revenge porn, che aveva scosso il suo lavoro, gli affetti e il legame con Rocco (Francesco Petit), il figlio adolescente. Da quell’esperienza era nata l’associazione con cui la preside insegna ai ragazzi a stare in Rete con più consapevolezza, perché quando di mezzo ci sono persone fragili le conseguenze di quel reato possono essere fatali.

«Virginia sarà la preside che abbiamo amato nella prima stagione, ma con un problema probabilmente ancora più grande, legato a un caso di femminicidio»

Lo dice Sabrina Ferilli, che anche stavolta porta il suo personaggio davanti a un tema scomodo. Il problema ha il volto di Rocco, principale indiziato per l’omicidio di una ragazza, e in paese in molti puntano il dito contro di lui. Virginia non accetta di subire il giudizio degli altri e vuole ricostruire cosa è successo davvero, anche a costo di pagare un prezzo altissimo, mentre attorno al caso di cronaca si scatena una furia che travolge vecchi e nuovi personaggi.

Ritorni e nuovi arrivi nel cast

Tra i personaggi che ritornano c’è Cecilia, sorella di Virginia e ispettrice di polizia, interpretata da Gioia Spaziani. In questa stagione è divisa tra il lavoro, il senso di giustizia e l’amore per la famiglia, che le vicende gravi della trama metteranno a dura prova. Il rapporto con la sorella resta profondo, perché le due si completano: Virginia, istintiva e passionale, ha bisogno della razionalità e della calma di Cecilia. Ci saranno però contrasti e incomprensioni, destinati ad allontanarle.

Ritorna anche Marco, il professore di educazione fisica con cui Virginia aveva avuto una relazione finita al centro dello scandalo, interpretato da Raniero Monaco di Lapio. Alla fine della prima stagione i due si erano lasciati e lui era partito in moto per l’Africa, a fare volontariato. Ora l’attore lo riporta in scena con nove chili in più, effetto dell’aver smesso di fumare e di molto esercizio fisico, e con più saggezza. Marco sa che accanto a Virginia c’è un altro uomo, ma vuole comunque aiutare lei e Rocco, perché è ancora sentimentalmente coinvolto: la fragilità emotiva che mostra adesso, racconta l’attore, prima non c’era.

Accanto alla protagonista compare un volto nuovo, Damiano, interpretato da Stefano Pesce: un imprenditore facoltoso che dopo anni passati all’estero rientra in paese per ragioni di lavoro. Si mostra ammiratore di Virginia e sembra persino innamorato, ma nasconde un lato misterioso e oscuro. Dopo la rottura con Marco, lei sceglie un uomo molto diverso: più grande d’età, di altra estrazione sociale, solido e risolto, come il futuro stabile che ora cerca. Pesce scherza sulla distanza fisica dal collega, che definisce una montagna di muscoli.

Legato a Damiano entra nella storia anche Stefano, interpretato da Valerio Morigi: un agente onesto e capace che riesce a diventare ispettrice e che è ricambiato nell’amore per Cecilia. Ma l’incontro con l’imprenditore cambia tutto: Stefano ha un guaio economico, di cui Damiano approfitta per ricattarlo, e da lì in poi comincia a sporcarsi sempre di più, fino a diventare un’anima nera.

Il nuovo titolo e il set sul lago di Bracciano

Cambia anche il nome della serie: alla prima stagione, A testa alta – Il coraggio di una donna, subentra A testa alta – Il coraggio di una madre. Lo racconta lo sceneggiatore Mizio Curcio, secondo cui l’idea iniziale era chiudere il racconto in una sola stagione; poi la produzione si è confrontata con Sabrina Ferilli e ha scelto di andare avanti. Il sottotitolo indica bene dove si sposta il baricentro delle nuove puntate, tutto giocato sul ruolo di madre della protagonista.

Le riprese sono cominciate il 21 settembre 2026 e in queste settimane proseguono vicino a Trevignano Romano, dove il Casale di Polline, affacciato sul lago di Bracciano, ospita la ricostruzione della sede del centro voluto dalla preside Terzi. La serie è coprodotta da RTI e Banijay Studios Italy. Una data per la messa in onda non c’è ancora, ma andrà comunque in prima serata su Canale 5.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI