Report torna su Rai 3 con la prima puntata della trentesima stagione: l’appuntamento è per stasera, domenica 8 novembre, alle 20.30, con una conduzione rinnovata affidata a Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale. Le inchieste in scaletta sono quattro, dalla plastica che finisce in mare ai tartufi spacciati per italiani.

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Un debutto in coppia per la trentesima stagione

La squadra è quella delle passate edizioni, ma a guidarla per la prima volta ci sono due volti nuovi, che aprono la puntata con un editoriale. In alcuni momenti della serata li vedremo insieme, in altri presenteranno i servizi uno per uno. Di Pasquale conosce bene la redazione, dove lavora da quindici anni, ed è subentrata dopo la rinuncia di Giulia Presutti all’incarico. La puntata si segue anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay.

La plastica dei pescatori e gli sciacalli della metropolitana

Il primo servizio, firmato da Emanuele Bellano con la collaborazione di Madi Ferrucci, guarda alla plastica che finisce in mare. Si parte da uno studio di un’università australiana commissionato dal WWF: la plastica che ingeriamo può arrivare a cinque grammi a settimana, l’equivalente di una carta di credito, e buona parte di quei frammenti viene proprio dal mare. Al centro dell’inchiesta c’è la legge Salvamare, approvata nel 2022, che dovrebbe consentire ai pescatori di portare a terra i rifiuti pescati per caso e di consegnarli gratuitamente negli impianti portuali di raccolta. A quattro anni dall’entrata in vigore, però, i ministeri competenti non hanno ancora emanato i decreti attuativi e il sistema resta inoperativo: senza una rete di raccolta, sbarcare la plastica vorrebbe dire per i pescatori rischiare sanzioni, così la rigettano in mare prima di rientrare in porto.

Si passa poi a Gli sciacalli, il servizio di Luca Bertazzoni con la collaborazione di Samuele Damilano, dedicato a un fenomeno sociale nuovo. Protagonisti sono gli influencer del degrado, youtuber che hanno fatto della microcriminalità urbana un format capace di totalizzare milioni di clic, puntando i riflettori su ronde e borseggiatori. La metropolitana di Roma è il palcoscenico perfetto per una produzione seriale di video, e l’inchiesta racconta che cosa si nasconde dietro questo racconto della paura, ricostruendo come quei contenuti vengano monetizzati.

Il caso Lavitola, il Cantiere Vittoria e i tartufi

Il terzo servizio, Piste e depistaggi di Daniele Autieri con Cristiana Mastronicola e Giulia Sabella, ricostruisce il depistaggio di Valter Lavitola e quello che ancora non è emerso sul Cantiere Navale Vittoria di Adria. Intorno a quella che per mesi è stata una delle piste battute dalla Procura di Roma cercando gli attentatori di Sigfrido Ranucci si muovono servizi segreti, affaristi, politica e uomini vicini ai clan. Il racconto si sposta dal Veneto alla Campania e poi all’estero, fino al grande castello affacciato sul Mar Nero che molti considerano la reggia mai dichiarata di Vladimir Putin. Stando alle anticipazioni, il servizio porta documenti e testimonianze inedite e ricostruisce il ruolo di Lavitola, indicato come reo confesso di essere stato il mandante dell’attentato.

Chiude la serata Tartufi senza frontiere, di Lucina Paternesi con la collaborazione di Cristiana Mastronicola. Si va dai tartufi iraniani, incollati per aumentarne il volume e riempiti di chiodi per appesantirli e farseli pagare di più, a quelli raccolti nei boschi serbi che, una volta finiti nel piatto di un ristorante stellato, possono sempre essere presentati come tartufi bianchi d’Alba. Tra contaminanti che superano i limiti fissati dalla normativa europea e prezzi che arrivano a triplicare per i troppi passaggi di intermediazione, la tracciabilità resta un miraggio, mentre il viaggio del programma attraversa i Balcani e i mercati internazionali, con una sosta in Istria.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI