Way of the Warrior Kid arriva su Apple TV il 25 novembre 2026. Il film è diretto da McG e tratto dal romanzo di Jocko Willink: Chris Pratt interpreta Jake, un Navy SEAL che trascorre l’estate con la famiglia.

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Un’estate che cambia Jake e Marc

Jake è in licenza ma ha poco da riposarsi: il militare decorato sta recuperando da un infortunio e sceglie di passare il tempo con la sorella Sarah, interpretata da Linda Cardellini, e con il nipote Marc, il giovane Jude Hill. Per il ragazzo la scuola media si è trasformata in un calvario: subisce bullismo, colleziona brutti voti, non ha amici e l’ora di educazione fisica è la sua personale tortura. Anche lo zio, dal canto suo, ha i suoi demoni con cui fare i conti.

Per aiutare Marc a difendersi, Jake mette a frutto l’addestramento da SEAL e dà vita a “Operation Warrior Kid”. Gli mostra che cosa significhi il coraggio vero, più che il combattimento. L’estate diventa così un passaggio decisivo per entrambi, perché il percorso cambia anche lo stesso Jake.

Chi firma il film e chi affianca Pratt

Dietro la macchina da presa c’è McG, regista di titoli come Charlie’s Angels e Terminator Salvation. La sceneggiatura è di Will Staples, che ha scritto anche Without Remorse e The Right Stuff, e parte dal libro Way of the Warrior Kid: From Wimpy to Warrior the Navy SEAL Way, firmato dall’ex Navy SEAL Jocko Willink. Willink ha ispirato la storia, recita nel ruolo di Coach Adam e figura anche tra i produttori.

Con Pratt e Cardellini ci sono Jude Hill, Ava Torres, Levi McConaughey, Darien Sills-Evans, Carl McDowell e Parker Young. Way of the Warrior Kid è un Apple Original Film realizzato con Skydance: alla produzione figurano David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger per Skydance, McG e Mary Viola per Wonderland Sound, lo stesso Pratt per Indivisible Productions, Ben Everard, Bruce Wayne Gillies e Jocko Willink.

Quando arriva in streaming

L’appuntamento è fissato per mercoledì 25 novembre 2026, quando il film sarà disponibile in tutto il mondo sulla piattaforma. Martedì 27 ottobre è stato pubblicato il trailer, con un primo assaggio della storia di Jake e Marc.

La durata è di 106 minuti e la classificazione è PG-13.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI