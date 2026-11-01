Il ritorno de The Rings of Power su Prime Video ha ora un calendario preciso: la terza stagione arriva con quattro episodi l’11 novembre 2026, poi altri due la settimana successiva e gli ultimi due il 25. Il ciclo si chiude così in appena tre settimane, con una partenza in grande stile.

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Un debutto in tre settimane, metà stagione subito

L’annuncio è arrivato sui social con un’immagine di Sauron, interpretato da Charlie Vickers, e di un Balrog. Il primo blocco di episodi, dal primo al quarto, sarà disponibile il giorno della première; il 18 novembre arrivano il quinto e il sesto, mentre il 25 novembre la stagione si chiude con il settimo e l’ottavo. Il cambio rispetto al passato è netto: le prime due stagioni avevano distanziato gli episodi nell’arco di oltre un mese, mentre ora metà della storia sarà già visibile al debutto e la terza stagione risulterà la più rapida di sempre.

La data dell’11 novembre era stata fissata già l’11 maggio, in occasione dell’Upfront di Amazon, mentre il trailer ufficiale è arrivato il 21 ottobre. Il comunicato non chiarisce se la première sarà mondiale: il dato dei 240 Paesi viene citato solo per le stagioni precedenti.

La forgiatura dell’Unico Anello

Il cuore narrativo di questa stagione è il momento in cui l’Oscuro Signore mette al dito l’Unico Anello. La sinossi ufficiale parla di un salto in avanti di diversi anni rispetto alla seconda stagione e colloca la vicenda al culmine della guerra tra gli Elfi e Sauron, impegnato a forgiare l’anello che tiene insieme il destino della Terra di Mezzo. Nel trailer Galadriel, Elrond e Gandalf radunano le forze schierate contro di lui, tra battaglie e parentesi romantiche; gli showrunner hanno anticipato una stagione più cupa e pericolosa, con un antagonista pienamente riconoscibile.

Le riprese si sono svolte nel Regno Unito, come per la seconda stagione, a partire da metà maggio 2025 agli Shepperton Studios. Nel cast l’unica new entry del gruppo principale è Jamie Campbell Bower nei panni di Celeborn, mentre Simon Pegg dà la voce al Balrog, come svelato al San Diego Comic-Con.

Un impegno da un miliardo di dollari

Amazon ha rilevato i diritti dalla Tolkien Estate nel novembre 2017, vincolandosi a produrre cinque stagioni per almeno 1 miliardo di dollari. La prima, girata in Nuova Zelanda come i film di Peter Jackson, era costata quasi 500 milioni. Intanto è in sviluppo una quarta stagione, con le riprese previste per l’inizio del 2027.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI