Prime Video ha rinnovato Carrie per una seconda stagione. La serie, tratta dal romanzo di Stephen King e creata da Mike Flanagan, è sulla piattaforma da poche settimane e il secondo capitolo è già confermato.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Il rinnovo e i numeri della prima stagione

L’annuncio è arrivato a circa due settimane dal debutto, fissato al 7 ottobre con otto episodi in esclusiva. In pochissimo tempo la serie ha raggiunto la vetta di Prime Video in oltre 105 Paesi e ha portato la storia di Carrie White davanti a un pubblico internazionale molto ampio.

Il successo emerge anche dai numeri statunitensi: 1,26 miliardi di minuti visualizzati e il primo posto nella classifica Nielsen. Prime Video non comunica abitualmente i propri dati di visione, mentre la rilevazione Nielsen riguarda soltanto il mercato degli Stati Uniti. Gli otto episodi del primo capitolo restano comunque disponibili in esclusiva in oltre 240 Paesi e territori.

Il risultato è stato commentato da Peter Friedlander, responsabile della televisione globale di Amazon MGM Studios. Secondo lui la serie ha convinto sia i lettori di King di lunga data sia una generazione nuova, con un pubblico fatto soprattutto di giovani adulti e di spettatori fuori dai confini americani, e con una presenza particolarmente forte di donne.

Cosa succede dopo il ballo

Il primo capitolo si allontana dal finale del romanzo e si chiude su un cliffhanger, quindi la vicenda di Carrie ha ancora molta strada davanti. Come si legge nel comunicato del rinnovo, la seconda stagione aggiungerà rivelazioni inedite, farà evolvere i personaggi e riserverà diversi colpi di scena.

Flanagan, del resto, ha in mente l’intero percorso da tempo: l’arco che aveva immaginato si sviluppa su tre stagioni, e due terzi sono ormai alle spalle. L’idea l’hanno raccontata lui stesso e lo scrittore.

“Per 50 anni, il pubblico ha conosciuto e amato la storia di Carrie White. Fin dall’inizio, abbiamo immaginato una storia che andasse ben oltre il ballo di fine anno, e sono incredibilmente grato a Stephen per la fiducia e il supporto che ci ha dimostrato nell’esplorare cosa potesse accadere dopo”

Anche King, produttore esecutivo della serie, ha detto la sua sull’arrivo del nuovo capitolo.

“Non vedo l’ora che il pubblico scopra cosa il futuro riserva a Carrie White. Io e Mike Flanagan siamo entusiasti di ciò che ci aspetta. Sarà sicuramente emozionante”

Non sappiamo ancora quando potremo vedere la seconda stagione: Prime Video non ha diffuso una trama dettagliata, non ha indicato una data d’uscita e non ha fatto sapere quanti episodi avrà.

Cast e produzione

Davanti alla macchina da presa torna Summer H. Howell nei panni di Carrie White, affiancata da Samantha Sloyan nel ruolo della madre, Margaret White. Con ogni probabilità nel cast ci sarà anche Thalia Dudek.

Alla regia e alla scrittura resta Flanagan, showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo della serie, che nella prima stagione ha diretto quattro episodi, tra cui il primo e l’ultimo. Accanto a lui e a King figura come produttore esecutivo anche Trevor Macy. La scena del ballo, ha raccontato, è stata l’impresa più difficile della sua carriera.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI