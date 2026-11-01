Un rapporto che c’era e che ora non c’è più, almeno non come prima. Pasquale La Rocca, in coppia con Ornella Muti a Ballando con le stelle, ha parlato a Domenica In del gelo con Barbara d’Urso, quest’anno in giuria dopo essere stata concorrente nella stagione precedente.

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Come si è raffreddato il rapporto dopo l’estate

Nella chiacchierata con Mara Venier, il ballerino ha ripercorso i mesi passati senza cercare colpevoli. Secondo lui le relazioni cambiano con il tempo, e nulla di ciò che ha condiviso con Barbara d’Urso va cancellato.

I rapporti possono cambiare con il tempo. Io non rinnego nulla di quello che ho vissuto con Barbara d’Urso, è stato molto intenso: tensioni, gioie, litigi. È un capitolo che custodisco nel mio cuore

I due si sono frequentati anche lontano dai riflettori del programma, poi la distanza è cresciuta. La Rocca lavorava spesso e si spostava in Inghilterra, e durante l’estate l’allontanamento è maturato da sé, senza che nessuno lo imponesse. Si sono ritrovati direttamente alla prima puntata di questa edizione, quando il rapporto era ormai diverso.

La sincerità che non è arrivata

Il ballerino è rimasto con l’amaro in bocca per l’accoglienza ricevuta, che giudica poco calorosa, e non solo nei suoi confronti. Nelle sue parole c’è anche Francesca, ovvero Ornella Muti, la concorrente che porta in pista, verso cui l’atteggiamento gli è sembrato altrettanto freddo.

Sono rimasto dispiaciuto per questo atteggiamento poco accogliente nei miei confronti e soprattutto nei confronti di Francesca. Lei parla di parte tecnica, di caviglie, di passione, di luci: sono confuso e anche dispiaciuto, mi sarei aspettato sincerità che in 5 puntate non c’è stata

Secondo La Rocca, a complicare tutto entra in gioco anche la gelosia, sentimento che non ha nascosto e che aveva già evocato all’esordio di questa edizione.

Io le voglio bene e torno a parlare di quello a cui ho fatto riferimento nella prima puntata di Ballando. Io parlo di gelosia, perché no? Far parte di tutto questo è un gioco e lei si diverte. Fa bene al programma e fa bene anche a noi

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI