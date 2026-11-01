Secondo Guillermo Mariotto, Barbara d’Urso in giuria a Ballando con le Stelle è un innesto che funziona. Il decano dei giudici del programma la definisce “una tigre televisiva” e approva la scelta di Milly Carlucci di rinnovare il tavolo, forte degli ascolti che la trasmissione continua a portare a casa.

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Una tigre televisiva in giuria

Nell’intervista in cui parla della nuova collega, lo stilista dice di trovarsi bene con lei: la considera divertente, capace di stare al gioco e, soprattutto, efficace, tanto che il programma continua a fare ottimi ascolti. Il merito, spiega, è anche di chi ha ripensato la composizione della giuria puntando su di lei e su Alberto Matano.

Con Barbara d’Urso mi trovo bene, è una tigre televisiva. La fa la sua parte in modo divertente e poi funziona, visto che Ballando con le Stelle sta facendo ottimi ascolti. Lei è brava in entrambi i casi, ma come giudice si deve ancora fare le ossa, non è semplice capire certe dinamiche. L’idea di Milly di cambiare la giuria con lei e Alberto Matano è stata vincente.

Il cambio di assetto voluto dalla padrona di casa, dunque, secondo lui ha pagato. Non tutto però è già acquisito: se in pista, da concorrente, d’Urso se l’era cavata bene, al tavolo deve ancora fare esperienza, perché leggere certe dinamiche dello show non è semplice. C’è spazio anche per una battuta: alla domanda su chi preferisca al banco tra lei e Selvaggia Lucarelli, la risposta, tra una risata e l’altra, è Amanda Lear.

Gli ascolti tengono

I numeri mostrano che l’edizione in corso non sta perdendo terreno. Le prime quattro puntate, con d’Urso in giuria, hanno fatto segnare una media del 24,41% di share; nello stesso tratto della scorsa stagione, quando era in gara tra i concorrenti, la media si era fermata al 24,04%. La lieve crescita conferma il quadro descritto dal giudice e rende il passaggio dalla pista al tavolo dei giudici tutt’altro che penalizzante.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI