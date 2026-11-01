La settimana de La Promessa parte con uno scontro diretto: Manuel de Luján mette alle strette Leocadia de Figueroa, dopo aver capito chi ha davvero orchestrato l’acquisto dell’azienda di don Luis. Su Rete 4 le puntate vanno in onda ogni giorno alle 19.50, dal 2 all’8 novembre 2026.

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Manuel smaschera Leocadia

Dietro l’acquisizione della società di don Luis da parte di Lisandro, il marchesino ha scoperto la mano di Leocadia, che puntava così a entrare nella sua azienda di produzione di motori per aerei. Manuel decides perciò di giocare a carte scoperte e la affronta senza timore, né di lei né del duca de Carvajal y Cifuentes. Il progetto industriale resta però in bilico: domenica 8 novembre le imprese che avevano firmato gli accordi per la licenza del motore si tirano indietro.

Le trame di lunedì 2 e martedì 3 novembre

Leocadia prova a siglare una tregua con Margarita, ma si sente rispondere che il suo tentativo di imitare Cruz è patetico. Samuel cerca di far capire a Maria che dovrebbe dare una possibilità a Carlo come padre del bambino che aspetta, e la ragazza poi racconta proprio a Carlo che è stato Samuel a intercedere per farlo assumere. Pia confessa di non essersi ancora ripresa dal colpo d’arma da fuoco esploso per mano di Curro, mentre secondo Candela il ragazzo farebbe meglio a fuggire lontano con Angela.

Alonso prega Manuel di non lasciarsi trascinare nella guerra contro Leocadia. A Enora e Toño arriva la lettera di una grande azienda interessata al loro motore. Martina si offre di sostituire Adriano con i bambini, ma lui non vuole saperne di allontanarsi. Curro e Angela rientrano a La Promessa rivendicando il diritto alla felicità.

Angela, Carlo e gli altri intrecci della settimana

Curro si allarma per l’arrivo di uno psichiatra e teme per il destino di Angela. Lorenzo le pone un aut aut: se verrà giudicata sana di mente dovrà sposarlo, altrimenti sarà rinchiusa in un sanatorio. Il ragazzo teme che la compagna faccia la stessa fine di Eugenia. Venerdì 6 novembre il dottor Antúnez la interroga da sola, spingendola ad accusare Curro; sabato 7 uno scatto d’ira rischia di compromettere i colloqui e domenica 8 Leocadia le impedisce di incontrare Curro.

Sul fronte opposto, Carlo scompare dopo aver saputo che Maria aspetta un bambino. Jacobo va su tutte le furie quando Martina gli confessa di aver baciato Adriano, mentre Cristobal si avvicina sempre di più a Teresa.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI