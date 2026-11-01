Nuovo scontro in giuria a Ballando con le Stelle: nella quinta puntata, andata in onda su Rai1 sabato 31 ottobre, Guillermo Mariotto ha dato della “cornuta e mazziata” e poi della “poveraccia” a Barbara d’Urso, che gli ha risposto dandogli del cafone. La lite è continuata dallo studio fino al video che la conduttrice ha registrato a notte fonda.

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L’insulto in diretta

La prima scintilla scocca su Ornella Muti e Pasquale La Rocca: Barbara d’Urso commenta il ballo del maestro senza nominare la concorrente, Mariotto si intromette e lei lo ferma con un secco “Non si interrompono le altre persone, cafone”.

Quando poi si esibiscono Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, lo stilista coglie l’occasione per punzecchiare di nuovo la collega, chiamando in causa la presunta gelosia per La Rocca.

Ecco lei, quella della gelosia, questa è cornuta e mazziata.

Il momento più duro arriva dopo il paso doble di Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina. La coppia ha alle spalle una settimana complicata in sala prove, segnata anche dai giudizi taglienti del giurato, e nella clip trasmessa prima dell’esibizione se ne lamenta senza giri di parole: Ghione lo accusa di non essere equo e di lasciarsi condizionare dai pregiudizi.

Poi dice quelle cose con quel ghigno da iena ridens. Non deve prevaricare perché ha la paletta in mano.

Interviene allora Barbara d’Urso, che consiglia a Kuzmina di ignorare le critiche fatte solo per ferire o per mettersi in mostra e di andare avanti senza farne un problema. Il riferimento al collega è trasparente, e la risposta arriva subito.

Poveraccia, questa!

La conduttrice, palesemente infastidita, non la manda a dire: “Che cafone! Sei proprio un cafone”.

L’episodio non è comunque isolato: già quando Barbara d’Urso era concorrente del programma, Mariotto la stuzzicava in continuazione, in puntata e anche al di fuori.

La mediazione in studio

Ci pensa Alberto Matano a provare a riportare un po’ di calma, invitando i colleghi a un linguaggio più garbato e a moderare i termini tra giurati.

Posso fare una mozione? Dovremmo avere un linguaggio un po’ più carino e moderare i termini tra di noi che siamo qui. Ho sentito dei termini che non mi sono piaciuti.

Mariotto, invece di ammorbidirsi, replica con un lapidario “Chi cerca trova”. Poco dopo Milly Carlucci gli si avvicina per suggerirgli di chiarire con la collega, e ne esce un mea culpa a metà.

Pace, pace, mi dispiace per quello che ho detto, chiedo scusa per quello che ho detto, ma se tiri la coda al gatto ti arriva un graffio.

Barbara d’Urso, con tono distaccato, chiude la questione: “Io non ho litigato con nessuno, vorrei solo del rispetto, punto”.

Lo sfogo dopo la diretta

Tornata in hotel, Barbara d’Urso accende la videocamera e registra un lungo sfogo, partendo dai commenti sui social, dove in molti si sono detti arrabbiati per come è stata trattata. Racconta di aver sempre riso, giocato e scherzato davanti alle provocazioni delle settimane precedenti, lasciando correre per cercare di volare alto. Stavolta, però, si è trovata davanti a qualcosa di diverso: sentirsi dare della “poveraccia”, per giunta da un uomo a una donna, proprio non le va giù.

Le scuse del collega, come si può immaginare, non l’hanno convinta. Secondo lei erano finte, perché accompagnate da una postilla che ne annullava il senso.

Milly ha detto di fare le scuse, ma comunque queste scuse sono state un po’ finte perché ha messo poi una postilla. Non è stato un bel momento di televisione, secondo me no.

Aggiunge che siamo tutti diversi, che ciascuno ha un modo proprio di intendere l’educazione e il rispetto, e che ci rimane male: non le passerebbe mai per la testa di dare del poveraccio a qualcuno.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI