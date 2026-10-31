Antonella Clerici vince ancora la prima serata di venerdì 30 ottobre: la quarta e ultima serata di Blind Auditions di The Voice Senior ha conquistato 3.288.000 spettatori con il 23,4% di share, mentre il Grande Fratello Vip si è fermato a 1.698.000 spettatori e al 14,7%.

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The Voice Senior chiude le audizioni al comando

Nell’ultimo appuntamento con le audizioni a cieco, in onda su Rai 1 alle 21:30, Arisa, Nek, Fiorella Mannoia, Rocco Hunt e Clementino hanno completato le loro squadre. La settima edizione del talent viaggia su una media di 3,3 milioni di spettatori e il 24,3% di share, senza scossoni nel primo mese di programmazione. Lo confermano i dati delle settimane precedenti: il 23 ottobre gli spettatori erano 3.464.000 con il 24,5%, il 16 ottobre il programma si era fermato a 3.292.000 e al 24,1%.

Il Grande Fratello Vip non arriva a 2 milioni

La quattordicesima puntata, partita alle 21:20 su Canale 5, ha avuto 1.698.000 telespettatori con il 14,7% di share, in calo rispetto a lunedì 26 ottobre, quando il reality aveva raccolto 1.743.000 spettatori e il 16,8%. Nel corso della serata è stata eletta la prima finalista, Marina La Rosa, e si sono susseguiti gli scontri fra Alex Belli e Alessandro Roncaccia, le nomination e la catena di salvataggio. L’edizione ha una media di 1,7 milioni di spettatori e il 16,3% di share, poco sotto la scorsa stagione, chiusa a maggio con 1,9 milioni e il 16,9%.

Prima di venerdì, la quattordicesima puntata non era mai scesa sotto i 2 milioni di spettatori. Il 3 dicembre 2018 erano 3.505.000 con il 20,03%, il 24 febbraio 2020 3.480.000 con il 18,25%, il 30 ottobre 2020 3.188.000 con il 18,70%, il 29 ottobre 2021 2.630.000 con il 17,20% e il 3 novembre 2022 2.659.000 con il 20,77%.

Come sono andate le altre reti

Fuori dalla sfida tra Rai 1 e Canale 5, Rai 2 ha trasmesso l’episodio “Sepolto” della serie Estranei, visto da 757.000 spettatori (4,6%). Su Rai 3 il film Civil War di Alex Garland, con Kirsten Dunst, Wagner Moura e Cailee Spaeny, si è fermato a 334.000 spettatori e al 2% di share. Su Rete 4 il ritorno di Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi ha interessato 1.029.000 spettatori (8,4%), su Italia 1 il film Robin Hood ne ha totalizzati 901.000 (5,8%) e su Nove Fratelli di Crozza ha sfiorato il milione di spettatori e il 6% di share.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI