Da sabato 31 ottobre 2026 “Sapiens – Un solo pianeta”, il programma di Mario Tozzi prodotto da Rai Cultura, torna su Rai 3 con quattro nuove puntate in onda alle 21.30, visibili anche su RaiPlay in streaming e on demand.

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L’apertura tra Firenze e Niscemi

La prima puntata, intitolata “Italia, la fragile bellezza”, si muove tra due luoghi segnati da eventi devastanti, Firenze e Niscemi. Il racconto parte dal dissesto idrogeologico e dalle responsabilità nella tutela del territorio: Tozzi raggiunge la zona rossa del centro siciliano, dove si è continuato a costruire nonostante la fragilità del suolo, già colpito trent’anni fa da un grave dissesto.

A proposito delle alluvioni e delle catastrofi sempre più frequenti, il conduttore parla senza giri di parole: in un Paese geologicamente attivo come il nostro i primi segnali erano visibili da anni e sono stati ignorati, complici la scarsa cura del territorio, le costruzioni abusive e la crisi climatica.

«E se non si interviene diventerà sempre più complesso. Basta pensare che l’estate bollente di quest’anno sarà la più fresca delle prossime»

Le strade indicate sono tre: ridurre le emissioni, rinaturalizzare i fiumi e tutelare le aree più esposte, evitando nuove costruzioni dove il terreno non è sicuro.

Ulisse, i dinosauri e i dubbi sull’intelligenza artificiale

Un’altra puntata segue le tracce di Ulisse. Tozzi ha provato a percorrere il viaggio dell’eroe omerico per capire se i luoghi descritti nell’Odissea fossero reali, e per farlo si è affidato a un uso esteso della grafica creata dall’intelligenza artificiale: il suo avatar da giovane dialoga con figure come Circe e Polifemo.

All’intelligenza artificiale è dedicata una riflessione. Lo strumento è utile in molti campi, per esempio nelle previsioni delle crisi climatiche, ma il nodo resta l’assenza di regole, con il rischio che le macchine prendano il sopravvento sull’uomo.

Il viaggio tocca anche la preistoria: una puntata mostra che i dinosauri si sono trasformati in uccelli e non si sono estinti. Si parte dalle specie più piccole, che 65 milioni di anni fa cominciarono a sviluppare caratteristiche simili a quelle degli uccelli, utili per volare e procurarsi il cibo.

La Roma nascosta

L’edizione si chiude con la Capitale e con il cambiamento della sua geomorfologia nel corso dei secoli. Tozzi mostra in che modo colline e fiumi siano scomparsi sotto il manto delle costruzioni.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI