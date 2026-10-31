Diego Bianchi è di nuovo alla guida di Propaganda Live, venerdì 30 ottobre in prima serata su La7. In studio c’è Francesca Mannocchi, appena rientrata da Israele, dove ha seguito la tornata elettorale e l’impasse politica che ne è seguita.

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Il reportage di Francesca Mannocchi da Israele

La giornalista firma anche un reportage su come si è conclusa la consultazione e su quali prospettive si aprono adesso per il Paese, un racconto costruito sul campo. Il tema occupa buona parte della serata, tra l’analisi in studio e il materiale girato durante il viaggio.

Il quadro che emerge dal voto e lo stallo che ne è derivato diventano così il filo conduttore della puntata, con la giornalista chiamata a raccontare da vicino lo scenario israeliano.

Monologhi, musica e ospiti fissi

Per i monologhi sono attesi sul palco Valerio Aprea, Eduardo Mattiozzi e Horea Sas, mentre la parte musicale è affidata a Yendry, cantante italo-dominicana. Il confronto si apre con i commenti degli ospiti fissi Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi e Paolo Celata. Seguono gli interventi satirici e la consueta Social Top Ten, il momento con cui il programma rilegge la settimana appena trascorsa.

Orario e collocazione nel palinsesto

L’appuntamento, il settimo della decima stagione, è andato in onda alle 21:15 su La7, in tv e in streaming. Alla conduzione c’era sempre Diego Bianchi, noto al pubblico anche con il nome d’arte di Zoro.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI