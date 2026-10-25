Lunedì 26 ottobre il GialappaShow torna con la seconda puntata della nuova stagione, alle 21.30 su TV8, in simulcast su Sky Uno e in streaming su NOW. Accanto al Mago Forest c’è Bianca Balti, che raccoglie il testimone lasciato da Simona Ventura nel primo appuntamento.

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Bianca Balti alla co-conduzione con il Mago Forest

Per la modella è il debutto come co-conduttrice: la vedremo impegnata in numerosi momenti comici e sarà la protagonista dell’intervista al Caffè Letterario. Tornano anche i comici di sempre, chiamati a confrontarsi con la Gialappa’s Band tra battute pungenti e frecciate: si comincia con Brenda Lodigiani, si prosegue con Alessandro Betti e si arriva a Giovanni Vernia.

Molto atteso il ritorno di Francesco Paolantoni, volto amatissimo dai tempi di Mai Dire Gol, dove ha dato vita a personaggi come Ruggero De Lollis e il Nonno Multimediale. L’attore e comico napoletano duetterà di nuovo con i Gialappi e farà gag insieme al Mago Forest, tra sorprese e scenette del passato che fanno ridere e un po’ commuovere.

Ospiti e momenti musicali

La puntata si apre con un collegamento al citofono, con protagonisti Stefano Fresi e Ivan, il nuovo addetto agli ospiti interpretato da Alessandro Betti. Ci sarà anche Laura Pausini, insieme a Sayf, che farà un incontro musicale sulle note di Svalutation di Adriano Celentano.

Spazio poi ai Neri per Caso con il polistrumentista Carlo Poddighe, che reinterpretano alcune hit internazionali: Pride (In the Name of Love) degli U2, Fly Away di Lenny Kravitz e Music For a Sushi Restaurant di Harry Styles. Il gran finale tocca a una K-pop band inedita formata da Alessandro Betti, Brenda Lodigiani, Gigi e Ross e Giovanni Vernia.

Parodie, sketch e produzione

Tra le imitazioni che tornano ci sono quelle di Emma Marrone, Bruno Vespa, Roberto Saviano e Stefano De Martino. Ci sono anche gli sketch più noti: Sensualità a Corte con Marcello Cesena e Simona Garbarino, Storie Male di Maccio Capatonda, la parodia de Le Iene con Stefano Rapone e il cantante Terzultimo interpretato da Giovanni Vernia.

Per Max Angioni, new entry del cast comico, l’esordio avverrà con l’imitazione inedita di Lele Adani, ex calciatore diventato commentatore tv e social, molto citato ai Mondiali per le sue telecronache. Angioni sarà anche nella fiction corale Ultimo Appuntamento, in un nuovo episodio dello Psicologo e nei panni di Jaynital, cantante reggaeton dai testi discutibili accompagnato da un corpo di ballo.

Il programma è prodotto da Banijay Italia, è firmato da Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson e scritto con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Carmelo La Rocca, Giuliano Rinaldi, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa e Laura Bernin. La regia è di Andrea Fantonelli.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI