La saga di Blade Runner torna sul piccolo schermo: Blade Runner 2099 debutterà su Prime Video il 25 novembre 2026 con otto episodi, tutti disponibili lo stesso giorno. Il cast è guidato da Michelle Yeoh e Hunter Schafer.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Il debutto su Prime Video

L’appuntamento è fissato per il 25 novembre. La serie limitata da otto episodi arriverà in un’unica soluzione, senza il ritmo settimanale a cui il pubblico delle piattaforme si è abituato, in oltre 240 Paesi e territori, Italia compresa. L’orario esatto del caricamento non è ancora stato reso noto. L’annuncio è arrivato dal panel del New York Comic Con del 10 ottobre, mentre il primo trailer era uscito il 24 luglio.

Dietro le quinte, Silka Luisa è la showrunner e Ridley Scott figura tra gli executive producer, a confermare un legame con il mondo che ha contribuito a creare.

Cosa racconta la nuova serie

Nel 1982 Ridley Scott portò per la prima volta sullo schermo una Los Angeles piovosa e decadente, con Harrison Ford nei panni del detective Rick Deckard, incaricato di dare la caccia ai replicanti fuggiti. Il film faticò al botteghino, ma finì per definire l’immaginario del cyberpunk. Nel 2017 Denis Villeneuve ha firmato Blade Runner 2049, con Ford di nuovo nel ruolo di Deckard e Ryan Gosling protagonista. Il film ha incassato circa 267 milioni di dollari nel mondo, a fronte di un budget di 150 milioni.

La nuova serie si colloca cinquant’anni dopo gli eventi di quel film. Los Angeles è rinata, ma non per mano dell’umanità. Cora (Schafer), fuggitiva che tenta un ultimo colpo per smettere di scappare, assume una nuova identità: quella di Blade Runner. Costretta a fare coppia con Olwen (Yeoh), una replicante a pochi giorni dalla morte, dà la caccia a un fuggitivo che nasconde una verità capace di far crollare quella città fragile.

Il progetto parte dal romanzo di Philip K. Dick Do Androids Dream of Electric Sheep?, pubblicato nel 1968. Nel trailer esteso i replicanti si definiscono “infelici”, perché fingono di essere qualcosa che non sono, e raccontano di voler tornare a ciò che erano destinati a diventare: degli dei.

Il cast guidato da Michelle Yeoh e Hunter Schafer

Accanto a Michelle Yeoh, premio Oscar per Everything Everywhere All at Once, e a Hunter Schafer, vista in Euphoria, recitano Amy Lennox, Sheila Atim, Matthew Needham, Tom Burke, Maurizio Lombardi, Dimitri Abold e Lewis Gribben. Tra i ruoli ricorrenti compaiono anche Katelyn Rose Downey, Daniel Rigby e Johnny Harris. Jonathan van Tulleken dirige i primi due episodi e ricopre anche il ruolo di executive producer, mentre Steven Johnson è co-executive producer.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI