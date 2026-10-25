Un punto e mezzo di share separa Ballando con le Stelle da Tú Sí Que Vales nella serata di sabato 24 ottobre 2026. Il programma di Rai1 chiude a 2.609.000 spettatori con il 24.5%, mentre su Canale5 il talent si attesta a 3.451.000 spettatori e al 23.4%.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

La sfida del sabato sera

Prima di Ballando va in onda Ballando Tutti in Pista, che raccoglie 3.764.000 spettatori e il 21.9%. Nel tratto in cui i due programmi si sovrappongono Rai1 segna 3.341.000 spettatori e il 22.6%, Canale5 3.451.000 e il 23.4%. Sul risultato pesa anche la durata: la trasmissione di Rai1 prosegue per quasi un’ora e mezza dopo la fine di Tú Sí Que Vales, e uno share calcolato su una finestra molto più lunga non si confronta alla pari con quello dell’avversario.

Rispetto alla puntata precedente presa a riferimento il quadro si capovolge: sabato 10 ottobre Ballando con le Stelle era al 24.3% di share e Tú Sí Que Vales al 24.6%, mentre ora i valori si invertono a favore di Rai1. La sfida del sabato sera tra le due reti è iniziata sabato 3 ottobre 2026. Su Canale5, dopo Tú Sí Que Vales, Buonanotte raccoglie 1.571.000 spettatori e il 23.2%.

Access prime time e preserale

Nella fascia che precede la prima serata Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna: 4.205.000 spettatori e il 23.9% contro 3.628.000 e il 20.5%, con Gira La Ruota della Fortuna a 3.059.000 spettatori e il 17.8%. Su Rai2 TG2 Post si ferma a 638.000 (3.6%), su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine a 767.000 (4.4%), su Rai3 L’Elefante a 754.000 (4.3%), su Rete4 Realpolitik a 880.000 (5.1%) nella prima parte e 818.000 (4.6%) nella seconda. A chiudere la fascia sono 4 Ristoranti su Tv8 con 433.000 (2.5%) e Fratelli di Crozza sul Nove con 500.000 (2.9%).

Nel preserale il duello tra L’Eredità e Caduta Libera va di nuovo a Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.726.000 spettatori e il 21.2%, L’Eredità 3.740.000 e il 24.5%, mentre su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida si ferma a 1.645.000 (14.2%) e Caduta Libera a 2.102.000 (14.9%). Su Rete4 La Promessa interessa 998.000 spettatori (6%), su Rai3 i TGR informano 2.120.000 (13.8%) e Blob segna 826.000 (4.8%), sul Nove Little Big Italy raggiunge 337.000 (2.7%) e su Tv8 Foodish 253.000 (1.6%). Su Rai2 la finale di Pallavolo – Supercoppa Femminile tra Conegliano e Scandicci vale 354.000 spettatori (2.7%).

Le altre reti in prima serata

Il terzo programma della sfida serale è In Altre Parole su La7, con 1.139.000 spettatori e il 6.5% nella prima parte e 558.000 (3.8%) nella seconda, intitolata In Altre Parole… Ancora. Sulle altre reti The Rookie su Rai2 si ferma a 532.000 (3.3%), L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva su Italia1 a 778.000 (4.7%), Blu Notte – Misteri Dimenticati su Rai3 a 566.000 (3.7%) dopo una presentazione vista da 547.000 (3.2%), American Sniper su Rete4 a 426.000 (2.9%), 4 Ristoranti su Tv8 a 261.000 (1.7%) e Accordi & Disaccordi sul Nove a 571.000 (3.8%). Completano il quadro Sfida tra i ghiacci sul 20 con 289.000 (1.7%), Ransom – Il riscatto su Iris con 277.000 (1.7%), Il patriota su RaiMovie con 187.000 (1.2%) e Doc – Nelle Tue Mani 4 su RaiPremium con 185.000 (1.1%).

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI