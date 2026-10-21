Da domani, 22 ottobre, arriva su Paramount+ “Yellowstone to Yosemite”, tre puntate in cui Kevin Costner ripercorre il cammino che nel 1903 portò il presidente degli Stati Uniti Theodore Roosevelt e il naturalista John Muir attraverso quello che oggi conosciamo come il parco nazionale di Yosemite.

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Il viaggio che cambiò la tutela ambientale

Il racconto attraversa alcuni dei luoghi più riconoscibili della riserva, da Glacier Point alla parete di El Capitan, fino alle cascate Yosemite Falls, con Costner a guidare lo spettatore lungo quel percorso. La docuserie mostra come il colloquio davanti al fuoco tra il presidente e il naturalista abbia posto le basi per la salvaguardia di un territorio immenso, circa 93 milioni di ettari sottratti allo sfruttamento incontrollato. Quell’incontro convinse Roosevelt a estendere i confini dell’area tutelata e a istituire cinque nuovi parchi nazionali, 150 foreste nazionali e 18 monumenti nazionali, gettando le fondamenta dell’intero sistema dei parchi statunitensi.

Le radici native e la figura di John Muir

La docuserie dedica ampio spazio anche al lascito dei nativi americani della regione, raccontando come quelle comunità abbiano vissuto l’arrivo degli invasori a partire dal 1850. Accanto a loro emerge la vicenda personale di Muir, immigrato scozzese diventato una delle voci più autorevoli del movimento per la conservazione della natura: fu proprio il suo incontro con Roosevelt a contribuire a dare forma al sistema dei parchi nazionali.

Un progetto firmato Costner

Oltre a condurre la serie, Costner ne è anche executive producer. La regia è affidata a Patrick DeLuca, mentre la produzione è curata da Territory Film Co. e Warm Springs Productions. “Yellowstone to Yosemite” arriva come seguito ideale di Yellowstone: One Fifty, il documentario del 2022 in cui l’attore accompagnava il pubblico in un viaggio personale tra i paesaggi del parco di Yellowstone. La nuova produzione ha raccolto una valutazione di 8.0/10 su IMDb.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI