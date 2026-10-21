Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 20 ottobre, Lory ha lasciato il programma a sorpresa al termine del confronto in studio con Giorgia. Proprio nel momento in cui la relazione sembrava poter ripartire, il tronista ed ex tentatore di Temptation Island ha scelto di uscire di scena.

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Il confronto in studio e l’addio a sorpresa

Tutto era partito dalle osservazioni di Giorgia, che gli ha contestato un cambiamento netto nel comportamento: nelle prime due puntate l’interesse era stato evidente, poi si sarebbe progressivamente chiuso. Durante l’esterna la distanza tra i due è diventata palese: lei non sembrava fidarsi di lui, mentre lui ha continuato a dirsi sincero sui sentimenti provati. L’incontro si è chiuso senza un verdetto vero e proprio, con ogni chiarimento rimandato al rientro in studio.

Ed è lì che, dopo un battibecco, Giorgia ha scelto l’eliminazione del tronista. Poi il colpo di scena: è tornata sui suoi passi offrendogli una seconda possibilità, ma lui ha preferito mollare tutto, spiegando la propria posizione con poche parole.

Non è il contesto per me

A ricucire ci ha provato anche Maria De Filippi, che ha spinto la ragazza a fare un passo indietro. È stato però lo stesso Lory a interrompere la situazione, dicendo di non sentersela. Sono intervenuti anche gli opinionisti per convincerlo a restare e a riconsiderare la sua posizione, ma lui non ha ceduto: ha lasciato il programma in anticipo, aprendosi ad altre strade nel mondo dello spettacolo.

Chi è Lorenzo Ferrari

Dietro il soprannome Lory c’è Lorenzo Ferrari, 27 anni, rappresentante commerciale nel settore della cosmetica. Era arrivato nello studio dopo l’esperienza a Temptation Island, dove il suo nome era stato accostato a quello di Sabrina Soussi sin dalla prima puntata. La conoscenza non è proseguita fuori dal villaggio e, con il cuore libero, ha deciso di mettersi in gioco nel programma, dove dopo aver incontrato Giorgia Angeloni ha scelto di restare per corteggiarla.

Le reazioni alla sua uscita

Addetti ai lavori e fans hanno bollato la sua decisione come una scusa, un modo per tirarsi indietro rispetto ai sentimenti verso Giorgia e al percorso dentro il programma.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI