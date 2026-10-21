Gabriel Basso ha già un nuovo progetto televisivo: entrerà nel cast di Guilty Creatures, il thriller di Apple TV ispirato a una storia vera, mentre The Night Agent si prepara a chiudere con la quarta stagione.

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Il passaggio a un nuovo thriller

Basso ha dato il volto all’agente Peter Sutherland nella serie che lo ha reso uno dei nomi più riconoscibili di Netflix, e ora si sposta su un racconto criminale distante dalle missioni di spionaggio. Sarà un membro del cast regolare di Guilty Creatures, anche se non è ancora stato rivelato quale personaggio interpreterà. Al suo fianco reciteranno Julia Garner, Lewis Pullman e Maddie Hasson, mentre a Mary-Louise Parker spetta un ruolo ricorrente.

La serie è tratta dal libro true crime Guilty Creatures: Sex, God, and Murder in Tallahassee, Florida di Mikita Brottman, che ne è anche produttrice esecutiva. Alla regia c’è Craig Gillespie, Stuart Zicherman è lo showrunner e l’adattamento per il piccolo schermo porta la firma di Sarah DeLappe. Gillespie ha diretto di recente il film DC Supergirl; in precedenza aveva firmato I, Tonya, Cruella, Dumb Money e Lars and the Real Girl, oltre a episodi di Your Friends & Neighbors, Physical e Pam & Tommy.

La vicenda criminale dietro Guilty Creatures

Al centro della storia ci sono due giovani amanti, profondamente religiosi, la cui relazione clandestina finisce per intrecciarsi con un omicidio. L’ambientazione è la Florida e il racconto segue le conseguenze del delitto insieme al peso psicologico di una verità rimasta nascosta per diciotto anni. Il progetto non ricostruisce soltanto un’indagine: mette al centro il desiderio, il senso di colpa, la fede e la responsabilità.

Il punto di partenza è un caso realmente accaduto a Tallahassee. Mike Williams, 31 anni, scomparve nel dicembre 2000 mentre si trovava a cacciare anatre sul lago Seminole. Le indagini, lunghe e tortuose, hanno finito per coinvolgere la moglie, Denise Williams, e Brian Winchester, il suo migliore amico, e Brottman ha raccontato la vicenda in un libro uscito nel 2024. Garner, che ha vinto tre Emmy e un Golden Globe, è protagonista e produttrice esecutiva, e con Pullman dovrebbe interpretare proprio la coppia al centro del racconto. Resta invece da chiarire quale posizione occupi Basso nella storia e se il suo personaggio sia coinvolto direttamente nel crimine.

L’ultima stagione di The Night Agent

Il nuovo impegno arriva mentre The Night Agent si avvia alla conclusione. Netflix ha confermato che non ci sarà una quinta stagione: la quarta, in arrivo nel 2027, chiuderà il racconto. Le riprese sono già terminate e il creatore Shawn Ryan ha anticipato una conclusione definitiva per il percorso di Peter Sutherland. Dopo tre stagioni fatte di complotti politici, tradimenti e operazioni clandestine, il protagonista affronterà la sua missione finale.

Il successo della serie ha consolidato Basso come protagonista del thriller televisivo, e l’approdo a una produzione Apple lascia intendere la volontà di misurarsi con un genere vicino da un’angolazione diversa, con una squadra creativa che ha alle spalle titoli come Bodies Bodies Bodies, Tonya e Your Friends & Neighbors. Al cinema, intanto, lo si vede in Love of Your Life su Prime Video accanto a Margaret Qualley, mentre per Iconoclast ha firmato regia, sceneggiatura e interpretazione. Non è ancora stata annunciata una data di uscita per Guilty Creatures; su Netflix restano disponibili le prime tre stagioni di The Night Agent.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI