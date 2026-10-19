Prime Video ha ordinato Rally, nuova serie young adult ambientata nel mondo del tennis agonistico giovanile. A firmarla è Julie Plec, già tra le creatrici di The Vampire Diaries e degli spin-off The Originals e Legacies, affiancata tra i produttori esecutivi da Andre Agassi. Per Plec è un ritorno sulla piattaforma dopo L’estate dei segreti perduti, già rinnovata per una seconda stagione.

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Dai vampiri alla racchetta

Dopo vampiri e città immaginarie, Plec si sposta in un’accademia di tennis d’élite, dove il talento non basta e ogni partita pesa. La serie segue ragazze e ragazzi ambiziosi alle prese con la disciplina individuale per eccellenza: il successo, lì, sembra chiedere di rinunciare a rapporti che forse sono l’unica cosa capace di dare senso a una vittoria. Plec scrive, dirige ed è anche showrunner del progetto.

Chi c’è dietro Rally

La produzione è di Universal Television, Entertainment 360 e Amazon MGM Studios. Plec produce a livello esecutivo con Emily Cummins per My So-Called Company, nell’ambito del suo accordo globale con Universal Television, insieme ad Agassi e all’ex tennista Justin Gimelstob. Il casting è affidato a Deanna Brigidi e Andrea Bunker; al momento non è stato annunciato alcun interprete del cast principale.

Guymon Casady, di Entertainment 360, racconta che lo spunto è nato da un’esperienza personale: seguire i figli durante gli allenamenti e vedere da vicino la pressione, l’impegno e le delusioni del tennis giovanile d’élite all’IMG Academy. Definisce Plec una maestra della narrazione e la presenza di Agassi una prospettiva autentica e difficile da replicare, dicendosi pronto a lavorare con Universal Studio Group e Amazon MGM Studios per portare questa storia intensa a spettatori di tutto il mondo.

“Creare questo mondo insieme a una maestra della narrazione come Julie Plec, potendo contare sulla prospettiva autentica e ineguagliabile di una vera leggenda come Andre Agassi, è un privilegio straordinario”.

Anche Agassi sottolinea il valore della sua esperienza e di quella di Gimelstob, che secondo lui può aiutare il gruppo di Rally a raccontare il tennis senza scorciatoie. La sua dichiarazione insiste su uno sguardo autentico su uno sport bellissimo e complicato.

“Sono ansioso che Justin ed io possiamo portare le nostre esperienze per aiutare l’incredibile team di Rally. In questa fase della nostra vita, avere un progetto che ci permette di lavorare con i migliori nel loro campo è una sfida entusiasmante. Siamo tutti allineati nel creare uno sguardo autentico su uno sport meravigliosamente complicato”.

Peter Friedlander, responsabile della divisione televisiva di Amazon MGM Studios, mette l’accento sulla capacità di Plec di costruire mondi e personaggi a cui il pubblico si affeziona, citando anche il lavoro del team che comprende Agassi, Casady, Gimelstob e Cummins.

“Julie Plec è una narratrice magistrale, dotata di una straordinaria capacità di costruire mondi di cui il pubblico si innamora e personaggi da cui non riesce a separarsi. Grazie a un team eccezionale – che include Andre, Guymon, Justin ed Emily – Rally porta gli spettatori nel clima di estrema tensione del tennis d’élite, dove ogni match point porta con sé il peso di sogni e relazioni in bilico. Non potremmo essere più entusiasti di offrire questa serie al pubblico di Prime Video in tutto il mondo”.

Erin Underhill, presidente di Universal Television, punta invece sull’energia emotiva della scrittura di Plec e sulla sua capacità di tenere insieme ambizione, relazioni e cuore.

“Julie ha un talento eccezionale nel costruire mondi emotivamente ricchi e irresistibilmente coinvolgenti. Rally porta le relazioni dinamiche, l’ambizione e il cuore che rendono la narrazione di Julie così avvincente”.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI