Carletto debutta in prima visione in Italia lunedì 19 ottobre: la nuova serie animata per i più piccoli, ispirata ai libri illustrati di Rotraut Susanne Berner, arriva su Rai Yoyo con tutti gli episodi già disponibili su RaiPlay.

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Gli appuntamenti su Rai Yoyo e RaiPlay

In tv il coniglietto si può seguire alle 10:30 e alle 18:15, tutti i giorni su Rai Yoyo. Chi preferisce scegliere da sé quando guardarlo trova invece l’intera stagione raccolta in boxset su RaiPlay, da recuperare in streaming nei momenti più comodi per la famiglia.

La serie conta 26 episodi, pensati per accompagnare i bambini nelle prime esperienze con il linguaggio dei cartoni animati. Il racconto procede con delicatezza e con una punta di ironia, senza forzare i tempi dei più piccoli: al centro ci sono la curiosità, l’educazione emotiva e la scoperta.

Un coniglietto di cinque anni alla scoperta del mondo

Carletto ha cinque anni e vive con mamma, papà e la sorella Clara in una casetta con il giardino. Come i suoi piccoli spettatori, ogni giorno si misura con qualcosa di nuovo: sperimenta, sbaglia, si mette alla prova e impara a conoscere se stesso e gli altri. Al suo fianco c’è Monica, la migliore amica, anch’essa una coniglietta, premurosa e riflessiva, che condivide con lui giochi e scoperte e porta sempre con sé il cane Bello.

Il mondo in cui si muove è allegro e protetto. Può girare liberamente tra casa e giardino, ma non è mai davvero solo, perché mamma, papà e ogni tanto la nonna restano nei paraggi, pronti a intervenire con un sorriso e con la comprensione necessaria. L’atmosfera è quella di una famiglia accogliente e serena, pensata per i bambini dai due anni in su.

Un progetto realizzato a Bologna

Dietro Carletto c’è lo studio di animazione di Palomar, azienda del gruppo Mediawan, che ha realizzato gran parte del lavoro a Bologna in collaborazione con Rai Kids. Per la casa di produzione è la terza coproduzione internazionale, dopo “Il villaggio incantato di Pinocchio” e “Le tre moschettiere”, e il primo progetto portato a termine interamente con la tecnica dell’animazione 2D. Al lavoro ci sono circa 25 professionisti, tra esperti internazionali e giovani talenti italiani cresciuti all’interno dello studio.

La coproduzione è europea e coinvolge le televisioni pubbliche di Italia e Germania, Rai e ZDF, insieme alla piattaforma olandese Videoland, mentre la distribuzione internazionale è affidata a Mediawan Kids & Family. All’adattamento dei libri ha lavorato un gruppo internazionale di sceneggiatori, tra cui l’italiana Tea Orsi, autrice di Topo Gigio e Giulio Coniglio, e il britannico Sam Morrison, che ha firmato Peppa Pig e Shaun the Sheep. I libri di Carletto sono pubblicati in Italia da Gribaudo; la loro autrice, Rotraut Susanne Berner, ha all’attivo oltre 200 titoli per l’infanzia e ha vinto il Premio Andersen proprio con questa collana.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI