Lino Banfi si è commosso fino alle lacrime nella puntata di Tu si que vales andata in onda ieri, sabato 17 ottobre. Ospite speciale dello show, l’attore pugliese ha voluto ringraziare il pubblico e i telespettatori per l’affetto che lo accompagna da decenni, e nel farlo non è riuscito a trattenere l’emozione davanti a tutti.

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Il compleanno che non finisce mai

Prima del discorso c’è stata l’esibizione, affrontata al fianco di Sabrina Ferilli e con una parrucca che ricordava il look di Little Tony, inserita in una Lip sync battle che Banfi ha poi vinto. Rientrato al centro dello studio, l’attore ha spiegato di non aspettarsi una simile accoglienza e ha legato la festa alla ricorrenza dei suoi 90 anni, celebrati senza sosta dall’11 luglio.

“Tutto mi aspettavo ma non questa cosa. Ha completato questo mio compleanno che non finisce mai, dall’11 luglio che festeggio. 90 anni”

Il ringraziamento è proseguito con una filastrocca sui traguardi raggiunti, tra gli applausi del pubblico in sala: “Novanta anni senza inganni, senza fare danni, senza malanni”. È arrivato poi il ricordo delle parole che papa Francesco gli aveva rivolto, quelle su un attore capace di far sorridere quattro generazioni e di arrivare al cuore della gente. Vedere le persone in piedi ad applaudirlo, ha aggiunto, gli ha riempito il cuore di gioia. Accanto a lui anche il resto del cast aveva gli occhi lucidi.

La battuta di Bonolis

A soccorrere Banfi nel momento di maggiore commozione ci ha pensato Paolo Bonolis, che lo ha raggiunto al centro del palco per alleggerire l’atmosfera con una battuta: “Fai finta di non sentire, vieni, lui fa solo domande del cavolo”. Lo studio è scoppiato a ridere e l’emozione si è sciolta. Nella stessa serata Banfi ha ricordato anche il lavoro fatto insieme alla Ferilli anni prima, nello spettacolo La Bella e la Besthia, accanto a Lucio Dalla.

I finalisti della terza puntata

A conquistare il passaggio alla fase successiva sono stati Andrea e Gaia Del Principe, padre e figlia, che hanno interpretato Vivo per lei e Shallow raccogliendo due standing ovation e il 100% dei consensi della giuria popolare. A valutarli c’erano Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Paolo Bonolis, insieme a Sabrina Ferilli, presidentessa della giuria popolare.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI