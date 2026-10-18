Anna Safroncik e Leonardo Lini non trovano più sintonia. La terza puntata di Ballando con le Stelle ha mostrato una coppia in piena crisi, con la tensione esplosa davanti alla giuria e un punteggio che parla da solo.

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Una settimana di attriti e fiducia incrinata

Il rapporto tra l’attrice e il maestro si è logorato nei giorni precedenti la diretta, mentre i due preparavano un quick. Lini ha insistito sul potenziale della partner, ma le sue parole sono state vissute come una critica poco incoraggiante:

“A me dispiace perché sei da 10, ma ti stai accontentando di essere una ballerina da 7”.

La Safroncik ha replicato rivendicando i propri progressi: un complimento al potenziale, ha spiegato, non basta se non riconosce i risultati già raggiunti. In confessionale ha poi raccontato di aver messo da parte molto della propria personalità e del proprio orgoglio per seguire il maestro, ammettendo di avere un carattere non facile sia nella vita privata sia sul lavoro. A pesare è soprattutto la fiducia, che l’attrice ha detto di avere ormai ridotta nei suoi confronti.

I giudizi della giuria e la reazione in studio

In studio la giuria non ha concesso sconti. Barbara D’Urso ha aperto il confronto con due parole dirette:

“Sei pesante”.

La giurata ha poi difeso il ruolo del maestro, sostenendo che Lini sta facendo il proprio lavoro e che l’attrice ha assunto un atteggiamento sbagliato, chiusa e sulla difensiva. Ha anche riconosciuto che la coppia è bella da vedere, ma ha notato la passione di lui contrapposta alla freddezza di lei. Carolyn Smith si è detta sulla stessa linea: Leonardo fa il suo mestiere, ha spiegato, mentre la ballerina appare demotivata e poco disposta a seguirlo. Lini ha provato a stemperare i toni, parlando di una settimana complicata e di un passo avanti reciproco.

La Safroncik, però, ha insistito sulla propria versione. Si sente demotivata per colpa del maestro, bersagliata dalle critiche e incapace di leggere i suoi gesti. Ha raccontato di aver vissuto la prima settimana con felicità e impegno, mentre ora fatica a trovare un dialogo. Il risultato della coreografia è stato 5, 6, 4, 4, 3, per un totale di 22 punti.

Empatia zero e freddezza dopo l’esibizione

La frattura è emersa anche fuori dalla pista. Intercettati da Rai Radio2 per un gioco, i due sono stati chiamati a scegliere tra “ballando”, “confessando” e “criticando”. La Safroncik ha pescato proprio l’ultima opzione e ha commentato con insofferenza:

“Ma devo criticarlo io o lui critica me come al solito?”.

Poi non si è risparmiata:

“Non ha nessuna empatia, ha empatia zero”.

Quando Lini le ha appoggiato una mano sulla spalla, lei si è scostata. La clip che ha aperto la serata aveva già mostrato una settimana di battibecchi e poca sintonia in sala prove, con l’attrice che si è detta poco coccolata e poco apprezzata dal maestro.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI