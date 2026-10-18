La terza puntata di Ballando con le Stelle ha aggiunto un altro capitolo alla saga tra Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca. Dopo due settimane di polemiche sulla presunta gelosia della giurata nei confronti del ballerino e della sua partner Ornella Muti, ieri sera è andata in scena una schermaglia tanto sottile quanto evidente, con un 10 che ha spiazzato tutti e un ringraziamento che suona come una frecciata.

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Il commento di Barbara d’Urso e il 10

Quando Milly Carlucci le ha passato la parola per commentare l’esibizione della coppia, Barbara d’Urso ha scelto la strada dell’entusiasmo iperbolico. Con un sorriso smagliante ha elencato ogni singolo elemento della performance, dalle coreografie alle luci, dagli abiti ai passi, fino all’interpretazione e ai dettagli di braccia, gambe, mani e caviglie. Un fiume di complimenti che non risparmiava nulla e nessuno, tanto da far ironizzare Guillermo Mariotto con un secco “Col cuore”. La giurata ha rincarato la dose: “Tutta la mia vita è col cuore e anche il punteggio sarà col cuore”. Il voto è arrivato, altissimo: un 10 pieno, accompagnato da un sorriso che la diceva lunga. Un modo per spegnere sul nascere qualsiasi nuova polemica, forse. O forse, come qualcuno ha malignato, un modo per togliere ai due quella visibilità che nelle settimane precedenti era arrivata proprio grazie alle tensioni con la giuria.

Il ringraziamento di Pasquale La Rocca a Milly Carlucci

La reazione del ballerino non si è fatta attendere. Visibilmente spiazzato dal commento della giurata, La Rocca ha preso la parola per ringraziare la conduttrice, ma le sue parole hanno avuto tutto un altro sapore:

“Milly, posso dire una cosa? Sarò molto breve. Volevo solo ringraziarti perché in questi anni ho conosciuto tante persone, ma quest’anno mi hai fatto un grande regalo: ho conosciuto una persona meravigliosa che terrò per sempre nel mio cuore. Quindi grazie”

. Un messaggio affettuoso verso Ornella Muti, ma anche una risposta implicita a chi, nelle settimane scorse, aveva parlato di tensioni e gelosie. Il ringraziamento alla conduttrice è sembrato un modo per rivendicare la bontà della scelta fatta da Milly Carlucci, contrapponendola alle critiche arrivate dalla giuria, e il fatto che sia arrivato subito dopo il 10 di Barbara d’Urso ha reso il tutto ancora più significativo.

Il contesto della polemica sulla gelosia

Per capire fino in fondo cosa è successo ieri sera, bisogna tornare alle puntate precedenti. Tutto è iniziato quando Simona Ventura ha insinuato che Barbara d’Urso fosse gelosa della coppia formata da Ornella Muti e Pasquale La Rocca. L’attrice, ospite a Ballando Segreto, ha confermato il sospetto, e La Rocca ha rincarato la dose accusando quella che un tempo era sua amica di essersi preparata da casa il giudizio critico sulla mancanza di passione. Poi è arrivato il bacio a stampo tra i due durante la seconda puntata, con Milly Carlucci che ha chiesto direttamente a Ornella Muti com’era stato baciare il suo ballerino. La risposta, imbarazzata ma sincera, è stata: “È stato molto bello baciarlo”. Da lì è esploso un caso surreale, con Selvaggia Lucarelli che ha accusato Barbara d’Urso di aver cercato di fare outing al ballerino. La giurata, dal canto suo, ha sempre respinto le accuse, ma nelle scorse settimane aveva alimentato la polemica con commenti taglienti. Nella puntata di ieri è arrivata la scelta di cambiare registro: complimenti a profusione e un 10 che ha lasciato tutti di stucco. Resta da capire se sia stato un modo per chiudere la questione o per riprendersi la scena con un gesto tanto plateale quanto ambiguo. Ai posteri l’ardua sentenza.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI