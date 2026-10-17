Accanto a Stefano De Martino, al tavolo dei giudici che valuterà i giovani cantanti in corsa per un posto a Sanremo 2027, siederanno Noemi, Fabio Volo ed Ema Stokholma.

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Il Paradiso delle Signore, i malori di Marta

Rai1 dà appuntamento da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre 2026, alle 16:00, e in streaming su RaiPlay. Al centro delle puntate c’è Marta Guarnieri, pronta a trasferirsi a Roma per raggiungere il fidanzato Enrico ora che i guai del fratello Riccardo si sono almeno in parte sistemati. Proprio in quei giorni, però, comincia ad avvertire dei malesseri che non riesce a spiegarsi.

Con la zia Adelaide ritrova un’intesa che sembrava perduta, ed è con lei che si confida: la lettera che la ragazza ha letto riporta il sereno tra le due. Poco prima di partire per Roma i disturbi si ripresentano, al punto da spingerla a parlarne ancora con la zia. Venerdì 23 arriva poi una notizia che Marta non si aspettava, ed è a quel punto che racconta alla zia da dove nascono quei malori.

La rabbia di Ciro e la lettera di Agata

A casa Puglisi la settimana si apre con una scoperta che fa esplodere la rabbia di Ciro: l’uomo legge cosa contiene la lettera di Agata, quella che Mimmo aveva tenuto nascosta, e la reazione lo porta a una decisione avventata.

Ciro si ritroverà due giorni dopo, ma da lontano: telefona da Firenze, mentre Concetta si agita e Mimmo sprofonda nello sconforto. A restituirgli una ragione per guardare avanti sono le parole di Johnny.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI