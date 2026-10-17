Il 29 ottobre arriva in esclusiva su Netflix Noi un po’ meglio, la commedia sentimentale diretta da Daniele Luchetti con Elio Germano e Maria Chiara Giannetta. Prima dello streaming, il film fa tappa alla Festa del Cinema di Roma.

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Il passaggio dalla Festa del Cinema di Roma

Il debutto è affidato alla 21ª Festa del Cinema di Roma, in programma dal 13 al 25 ottobre 2026 e in corso in questi giorni. Il film viene presentato fuori concorso, nella sezione Grand Public.

Simone e Lucia, due caratteri agli antipodi

Al centro della storia ci sono due persone profondamente diverse. Simone, il personaggio di Germano, è un uomo solido, con un forte senso della famiglia. Lucia, interpretata da Giannetta, è indipendente, allergica alle convenzioni e da sempre contraria alla maternità. A tenere in piedi la relazione è una trattativa continua e divertente su ogni cosa, capace di far superare alla coppia qualsiasi contrasto.

L’equilibrio cambia quando sul tavolo arriva la questione dell’adozione di un bambino. Quel percorso porta alla luce le differenze più profonde e obbliga i due a misurarsi con paure e desideri che fino a quel momento erano rimasti nascosti. La sfida diventa essere se stessi, un po’ meglio.

Il cast e chi firma la sceneggiatura

Nel cast, accanto ai due protagonisti, ci sono Anna Bonaiuto, Ilaria Spada, Caterina Guzzanti, Dajana Roncione, Jacopo Olmo Antinori, Francesca Romana De Martini e Filippo Nigro. La produzione è firmata Lucky Red; la sceneggiatura è di Enrico Audenino, Davide Lantieri e Serena Patrignanelli, affiancati da Luchetti.

Per il regista e Germano è la quinta volta insieme sul set. Luchetti è una firma riconoscibile del cinema italiano, con titoli come Confidenza, Mio fratello è figlio unico e La nostra vita.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI