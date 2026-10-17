Proseguono le anticipazioni di Forbidden Fruit, la soap turca che Canale 5 manda in onda da sabato 17 a venerdì 23 ottobre 2026, dal lunedì al venerdì alle 14:10 e il sabato alle 15:30 (il titolo originale è Yasak Elma). Nelle puntate della settimana Cagatay, Emir e Caner mettono a punto un piano per smascherare Cansu, mentre una cena a casa di Ender diventa il teatro del colpo di scena di Sahika.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

La confessione di Cansu e la contromossa di Cagatay

Cansu mostra ancora una volta un equilibrio precario: sola con se stessa, ammette che getterebbe in mare il figlio di Yildiz, e Cagatay la coglie sul fatto mentre si avvicina pericolosamente all’acqua. Nel frattempo Ender cerca di portare Hasan Ali dalla sua parte contro Sahika, che a giudizio di entrambi si è data parecchio delle arie da quando è diventata sua moglie, ma l’uomo resta diffidente. In questo clima Cagatay, Emir e Caner mettono a punto il piano per smascherare Cansu.

La finta lite, l’esca in hotel e l’addio di Yildiz

Il piano dei tre parte da una lite simulata con Yildiz. Dopo aver inscenato un litigio con la moglie, Cagatay si finge ubriaco e porta Cansu in un albergo: quando lei abbocca, l’uomo le fa capire di conoscere il piano che aveva in mente contro di lui e contro Yildiz. Quest’ultima non la prende bene. Li sorprende insieme, si convince di essere stata tradita e lascia la casa portando con sé Halit Can e Asuman.

L’annuncio di Sahika a cena da Ender

Sahika vuole a tutti i costi raggiungere Cagatay alla cena a casa di Ender, per impedirle di condizionarlo a proprio vantaggio. Arrivata a tavola spiazza tutti: annuncia che lei e il marito vogliono un bambino. Hasan Ali tenta di far passare la frase per uno scherzo, ma la moglie insiste e conferma che è la verità, mentre tra i presenti cala lo sgomento.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI