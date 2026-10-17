La querelle sulla gelosia continua a tenere banco a Ballando con le stelle. Nel nuovo appuntamento di Ballando segreto, su RaiPlay, si vedono le reazioni dei concorrenti al bacio messo in scena da Pasquale La Rocca e Ornella Muti e al botta e risposta che ne è seguito con la giurata Barbara d’Urso.

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Il bacio in pista e lo scontro con la giurata

La discussione è esplosa nella seconda puntata del programma, quella in cui Ornella Muti e il suo maestro Pasquale La Rocca hanno ottenuto 41 punti, insieme ai 10 che Simona Ventura ha aggiunto dal suo tesoretto. La coreografia si è chiusa con un bacio sulle labbra, e la stessa Ventura lo ha commentato così:

«C’è tutta la passione di questo mondo! Pasquale non aveva baciato nessuna, scusa Barbara!»

La battuta riprendeva quanto detto sette giorni prima, quando la stessa Ventura aveva domandato alla giurata se fosse gelosa, visto che nell’edizione precedente era lei a ballare con il maestro. Il diretto interessato ha spiegato la sua posizione:

«La gelosia è bellissima, un’emozione che si crea quando si condivide un percorso speciale e il nostro è stato molto speciale»

Il ballerino ha poi aggiunto di restare sorpreso dal fatto che d’Urso continui a non cogliere il senso di una parola che a suo avviso è bellissima. La giurata gli ha replicato ricordando che il loro rapporto era stato specialissimo per 13 puntate, e ha paragonato il maestro di un tempo a quello che oggi vede accanto a Ornella Muti.

Le reazioni dietro le quinte

Anche gli altri protagonisti della puntata sono intervenuti sulla vicenda. Monica Guerritore ha chiesto a Ornella Muti che storia fosse mai quella della gelosia, e l’attrice ha risposto con tono scocciato:

«Ma come si fa? Fare mezz’ora di discussione, ma veramente?»

Subito dopo, Muti ha spostato l’attenzione sul bacio scambiato con La Rocca. Massimo Ghini si è invece interrogato sul senso di un dibattito del genere e lo ha liquidato così:

«È solo televisione»

Per Aurora Ramazzotti il punto è un altro:

«Sta cercando di capire che giudice è Barbara d’Urso perché non lo è mai stata prima d’ora. E quindi vorrebbe trovare lo sbocco per andare ad approfondire…»

Le parole di Ornella Muti

Milly Carlucci è tornata sulla vicenda insieme ai due diretti interessati, Ornella Muti e Pasquale La Rocca, in un video andato in onda il 15 ottobre. A far discutere sono state soprattutto le parole dell’attrice: ha detto di comprendere perché la giurata possa essere gelosa, dal momento che nella scorsa edizione era proprio lei a danzare con il maestro, con cui aveva costruito un legame speciale. Oggi quel posto spetta a Ornella, che ha mostrato apertamente il proprio legame con il ballerino.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI