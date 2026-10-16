La seconda stagione di The Day of the Jackal arriverà nel 2027 e il cast è ormai definito: ai nomi già noti si aggiungono Matt Bomer e Pablo Schreiber.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Chi torna e chi arriva

Tratta dal romanzo che Frederick Forsyth pubblicò nel 1971, la serie si muove tra diverse città europee e nel Regno Unito. Il primo ciclo di episodi, dieci in tutto, è andato in onda tra il novembre e il dicembre del 2024. Raccontava di un sicario di primissimo livello, tiratore scelto e maestro del travestimento, a cui veniva offerto l’incarico più rischioso della carriera dopo un attentato ai danni di un politico molto noto. Il compenso gli avrebbe consentito di abbandonare per sempre quel mestiere e di sistemarsi con la moglie e il figlio, ma sulle sue tracce si metteva una tenace funzionaria dei servizi britannici.

L’esordio è stato premiato: la serie ha chiuso al primo posto nella Top 10 dei programmi di Peacock ed è entrata nella Top 5 degli original in streaming negli Stati Uniti nel fine settimana del debutto. In Italia, Germania, Austria, Svizzera e Irlanda ha segnato il miglior esordio di sempre per una produzione originale Sky in lingua inglese.

Úrsula Corberó torna nei panni di Nuria, la moglie del protagonista. Charles Dance interpreta di nuovo il misterioso committente miliardario Timothy Winthrop, mentre Eleanor Matsuura veste ancora i panni di Zina Jansone, il tramite tra il sicario e chi lo ingaggia.

Sono confermati anche Lia Williams nel ruolo di Isabel Kirby, la dirigente dell’MI6 da cui dipende Bianca, Chukwudi Iwuji in quelli dell’agente Osita Halcrow e Sule Rimi in quelli di Paul Pullman, marito di Bianca. Restano inoltre Ben Hall come l’agente MI6 Damian Richardson, Jonjo O’Neill come Edward Carver, Adam James come Jeremy Whitelock e Florisa Kamara come Jasmine Pullman.

Oltre a Bomer e Schreiber, entra nel cast anche Weruche Opia, mentre Pia Tjelta affronta il suo primo ruolo in lingua inglese. I personaggi affidati a Opia e Schreiber non sono ancora stati svelati; Bomer dovrebbe invece prestare il volto a un nuovo antagonista.

Un nuovo autore alla guida

A scrivere la seconda stagione non sarà più Ronan Bennett, ideatore della serie: il ruolo di lead writer passa a David Harrower, già autore di Lockerbie: A Search for the Truth. L’avvicendamento era stato annunciato nel settembre del 2025, quando Bennett aveva ridotto il proprio impegno per altri incarichi professionali. Bennett resterà comunque produttore esecutivo.

Riprese concluse e montaggio in corso

La lavorazione è partita nel febbraio del 2026, più di un anno dopo la fine della prima stagione, e ha toccato Romania, Moldavia e Spagna. Le riprese si sono chiuse ad agosto e ora la stagione è in fase di montaggio, come ha confermato Meghan Lyvers, Director of Original Drama di Sky, durante l’Edinburgh TV Festival 2026. Lyvers ha indicato come finestra di uscita la primavera del 2027, senza però chiarire se la data riguardi la rete britannica o la distribuzione mondiale.

Lyvers ha anche raccontato di aver già visto alcuni montaggi, definendo la stagione fantastica, e ha aggiunto che Sky non vede l’ora di riportarla sugli schermi nel 2027. In Italia la serie si vede su Sky e in streaming su NOW, mentre Peacock ha confermato il ritorno per il secondo ciclo di episodi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI