Nello spazio di Ballando Segreto, lontano dai riflettori della puntata, Ornella Muti è tornata sulla tensione con Barbara d’Urso. Nello spin-off disponibile su RaiPlay, dove Milly Carlucci l’ha intervistata insieme a Pasquale La Rocca, l’attrice ha raccontato la sua versione su quanto accaduto sabato sera e sul legame con il ballerino.

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Una gelosia che Ornella Muti dice di capire

Alla conduttrice che le chiedeva un commento su quanto era andato in scena, l’attrice ha risposto senza mezzi termini, spiegando di aver trovato tutta la situazione priva di senso.

Che mi è sembrato del tram-tram di sabato? Tutto assurdo, inutile, almeno per me

Sul rapporto con il suo partner, invece, Muti si è aperta. Ha raccontato di stare sempre attaccata a lui e di capire cosa può provare chi li osserva. La frase che ha fatto più discutere riguarda proprio la gelosia, un sentimento che l’attrice dice di comprendere e insieme di rivendicare.

A me Pasquale riempie di tante emozioni, sto sempre attaccata a lui. Capisco che se una mi guarda possa pensare ‘c’ero io l’anno scorso fra le sue braccia’. Lo posso capire, io lo proverei perché diventa tuo, per me Pasquale ora è mio. Lui è speciale! Lui è costante nella sua attenzione e nella sua gentilezza

Sono parole che confermano quanto l’attrice aveva già lasciato intendere nelle scorse puntate: la convinzione che d’Urso provi gelosia per il legame nato con La Rocca, accompagnata però dalla precisazione di comprenderla. Quando in puntata la giurata le ha chiesto di cosa dovrebbe essere gelosa, Muti non ha replicato: si è limitata a sussurrare di non aver mai parlato di gelosia.

La difesa di Pasquale La Rocca

Il ballerino ha preferito entrare nel merito della parola finita al centro della discussione. Si è detto dispiaciuto per come sono andate le cose, rivendicando il senso autentico di ciò che aveva raccontato.

A me è dispiaciuto un po’, è vero che è un programma di intrattenimento e sono sempre rimasto nel mio ruolo, ma sabato ho dovuto proteggere la mia adorata partner perché secondo me quello che non è stato compreso è il significato di quella parola: gelosia. Il sentimento della gelosia è bellissimo, significa che tu tieni a qualcuno. Barbara ha voluto ritornare sulla questione e secondo me continuava a non comprendere il significato

Ha poi aggiunto che la giurata ha riconosciuto la passione dell’esibizione ma non la sua parte tecnica, e che la reazione era tutto sommato attesa, tanto da non coglierlo di sorpresa. Il rammarico, ha spiegato, riguarda il mancato riconoscimento dello sforzo profuso dalla sua partner nella coreografia.

Il rapporto tra i due è stato al centro anche di un lungo ringraziamento che La Rocca ha affidato ai social, dove ha definito Ornella una donna di bellezza ineguagliabile e capace di comunicare anche solo con lo sguardo.

Lo so, l’ho detto mille volte, ma quest’anno mi sento davvero onorato e fortunato di essere al fianco di una donna meravigliosa, dentro e fuori. Grazie Ornella, per quello che sei e per quello che stai regalando a questa esperienza

La risposta di Barbara d’Urso e il chiarimento

La giurata ha respinto le insinuazioni. Ha spiegato di aver vissuto una settimana divertente da protagonista inconsapevole e di aver semplicemente espresso un giudizio tecnico sulla performance. All’attrice ha poi rivolto l’osservazione secondo cui sarebbe lei a far emergere lati del ballerino ancora poco conosciuti.

Ho passato una settimana divertentissima, ero inconsapevolmente protagonista senza aver fatto nulla, ho solo detto che non mi era arrivata la passione. Di cosa sarei gelosa? Siete andati in giro tutta la settimana in tv a fare interviste

La replica di La Rocca è arrivata immediata, con una battuta sul fatto che questa volta la giurata lo abbia guardato, a differenza della settimana precedente. A chiudere il momento ci ha pensato Alberto Matano, che ha elogiato la lezione di stile offerta da Ornella Muti in mezzo alle polemiche. Sul piano della gara, la coppia ha portato a casa 41 punti nella seconda puntata, ai quali se ne sono aggiunti altri 10 arrivati dal tesoretto di Simona Ventura.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI