Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di Bass X Machina, la serie animata steampunk che reinventa in chiave fantascientifica la figura di Bass Reeves. A dargli voce è Brian Tyree Henry, candidato all’Oscar; il debutto sulla piattaforma è fissato per il 3 novembre.

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Un vecchio West senza legge, tra mech e minotauri a vapore

Nel trailer il conflitto tra Unione e Confederazione torna ad accendersi su una frontiera ancora più caotica, popolata da fuorilegge, congegni meccanici e presenze che sfuggono a qualsiasi spiegazione. Bass è un cacciatore di taglie che dalla guerra è uscito segnato: preferisce agire da solo, pur tenendo moltissimo alle persone che gli sono vicine. A cercarlo è il governo, che gli affida una missione delicata: fermare uno scienziato confederato in possesso di una tecnologia capace di piegare l’Unione.

Sulla sua strada finiscono macchine da combattimento, minotauri alimentati a vapore e altre minacce, e per cavarsela avrà bisogno di una mano. Scoprirà inoltre che qualcun altro si muove nel conflitto con poteri elettrici propri, su un fronte diverso e assai più intricato della semplice contrapposizione tra i due schieramenti.

Chi c’è dietro la serie

Alla creazione c’è LeSean Thomas, che ricopre anche il ruolo di produttore esecutivo accanto a Brian Tyree Henry, Jennifer Wiley-Moxley e Chad Handley. Nel suo curriculum figurano serie animate come Black Dynamite, The Legend of Korra, Cannon Busters e Yasuke, mentre l’animazione è affidata allo Studio Mir, già al lavoro su Devil May Cry e Skull Island. In questa versione Bass ha un braccio meccanico e dà la caccia ai ricercati.

Il cast vocale comprende Tati Gabrielle, Currie Graham, Cree Summer, Chaske Spencer, Starletta DuPois e Janelle Monáe nei panni di Glory. Le musiche originali portano la firma di Roman GianArthur e Nate Wonder dei Wondaland, mentre la stessa Monáe interpreta il brano d’apertura. La serie arriva come miniserie di sei episodi.

Il Bass Reeves di Lawmen e la seconda stagione ancora lontana

Prima di questo adattamento fantascientifico, la figura storica di Reeves era stata raccontata in Lawmen: Bass Reeves, serie ideata da Chad Feehan per Paramount+ con David Oyelowo protagonista. Il racconto segue l’ascesa di uno dei primi marescialli afroamericani a operare a ovest del Mississippi, un uomo il cui lavoro si è tradotto in migliaia di arresti, e si sofferma sul peso morale di indossare quel distintivo, con il prezzo pagato dalla sua famiglia. L’intenzione era di dare il via a un’antologia, con ogni stagione dedicata a un diverso uomo di legge.

Una seconda stagione, però, non ha mai visto un via libera, nonostante il gradimento della critica abbia toccato il 79% e sia Feehan sia Oyelowo si siano detti disponibili a proseguire. Al SXSW 2025 l’attore ha mantenuto un tono fiducioso:

“Risalire in sella è qualcosa a cui sono aperto, quindi non si sa mai.”

Quanto all’audience, i primi due episodi avevano attirato circa 7,5 milioni di spettatori nei sette giorni successivi al debutto, tra streaming e visione su CBS, per quella che resta la premiere più vista nella storia di Paramount+.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI