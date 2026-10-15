Sabato pomeriggio, a partire dalle 17:05, Luca Barbareschi è ospite della terza puntata di Ciao Maschio, il programma diretto e condotto da Nunzia De Girolamo su Rai1. Al centro della puntata c’è il rapporto tra gli uomini e la figura materna.

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Un legame che segna la vita di un uomo

Il vincolo con la madre, tra i più viscerali e determinanti che un uomo si trovi a vivere, viene affrontato senza sconti, seguendo il filo del bisogno di protezione e della spinta a emanciparsi. Nel percorso che Barbareschi ricostruisce davanti alle telecamere, l’affetto ricevuto dalla madre, o la sua mancanza, diventa la chiave per leggere il carattere, il talento e le debolezze di una persona. Il racconto si fa intimo e diretto, tra aneddoti personali, qualche provocazione e passaggi di inaspettata tenerezza.

Un ospite che non si nasconde dietro i cliché

Attore, regista e produttore, Barbareschi è tra i volti più poliedrici dello spettacolo italiano e non ha mai avuto l’abitudine di mascherarsi dietro le convenzioni. Nella terza puntata si mette a nudo per parlare del proprio essere figlio, con uno spunto schietto e istrionico su una domanda che riguarda tutti: quanto il legame con la madre pesi sulle scelte, sulla carriera e sulla personalità di un uomo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI