Vince la fiction italiana nella prima serata di martedì 13 ottobre 2026, con Rai1 davanti a tutti: Tutto l’amore che resta raccoglie 2.590.000 spettatori e il 15,97% di share, mentre su Canale 5 Zelig 30 si ferma a 1.711.000 spettatori e al 14,38%.

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La fiction con Raoul Bova davanti a tutti

La storia interpretata da Raoul Bova tiene la testa della classifica con un margine di quasi novecentomila spettatori sul programma rivale. Alle spalle di Rai1 Canale 5 porta comunque a casa un risultato solido, grazie allo show condotto da Michelle Hunziker insieme ad Ale e Franz, che supera di poco 1,7 milioni di telespettatori.

Il resto della classifica, da La7 a Rai3

Il terzo gradino del podio è occupato da La7, dove DiMartedì, il talk di attualità e politica firmato da Giovanni Floris, totalizza 1.498.000 spettatori e il 9,71%; la coda DiMartedì Più aggiunge 520.000 spettatori. Su Rete 4 Verità nascoste arriva a 1.019.000 spettatori (8,35%), mentre su Italia 1 Vendetta si attesta a 862.000 spettatori con il 4,96%.

Più indietro si trovano Rai2, dove Boss in incognito, con la partecipazione di Elettra Lamborghini, si ferma a 728.000 spettatori (5,18%), e Rai3, che con Filorosso chiude a 316.000 spettatori e al 2,19%.

I numeri non ancora definitivi di TV8 e Nove

Per le due reti restanti i valori di ascolto non risultano ancora pubblicati in forma definitiva. Su TV8 andava in onda la seconda puntata dei Bootcamp di X Factor 2026, con una giuria che conferma Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi e con Irama al debutto al posto di Achille Lauro. Su Nove era invece programmato il documentario Costa Concordia – Trappola in mare, dedicato all’affondamento della nave da crociera avvenuto nel gennaio del 2012.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI