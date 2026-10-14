Apple TV+ ha annunciato 12 12 12, dramma in otto episodi costruito attorno a una rapina, con Anthony Mackie e Jamie Dornan protagonisti e produttori esecutivi. Il debutto è fissato per venerdì 13 novembre, quando arriveranno le prime due puntate.

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Il debutto il 13 novembre e il finale a Natale

Dopo l’esordio con due episodi, la serie proseguirà con un appuntamento settimanale, sempre di venerdì, fino al finale di stagione del 25 dicembre, per otto puntate complessive distribuite lungo l’autunno. Il primo trailer ufficiale è stato diffuso il 13 ottobre 2026.

Tre piani temporali per un colpo a Zurigo

Al centro della vicenda c’è un assalto a un caveau bancario sepolto sotto le vie di Zurigo, raccontato su tre linee temporali che scorrono in parallelo: i dodici mesi di preparazione meticolosa, le dodici ore concitate dell’esecuzione e i dodici giorni che seguono immediatamente la rapina. A legare i tre piani è la caccia che si scatena in giro per l’Europa, un gioco del gatto con il topo tra un agente dell’FBI caduto in disgrazia e un rapinatore professionista americano.

Il cast e chi sta dietro la serie

Anthony Mackie interpreta l’agente dell’FBI in disgrazia, Jamie Dornan il ladro professionista: entrambi figurano anche come produttori esecutivi. Accanto a loro recitano Jack Kesy, Agathe Rousselle, Sallie Harmsen, José Garcia e Kali Reis.

La serie è stata creata da Dudi Appleton e Jim Keeble, che ne firmano anche la produzione esecutiva, mentre la produzione porta le firme di Paramount Television Studios e Anonymous Content. Alla regia Mackie ritrova Kari Skogland, che aveva già diretto la serie Marvel The Falcon and The Winter Soldier. La produzione esecutiva dell’attore passa anche dal suo banner, Make It With Gravy, con Samantha Corbin-Miller, David Knoller e Jason Spire per Inspire Entertainment.

Mackie e Dornan si erano già incontrati in Synchronic, nei panni di due paramedici che indagano su una serie di morti misteriose legate a una droga sintetica. Mackie è candidato agli Emmy Award, Dornan ai Golden Globe.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI