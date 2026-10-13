La 14ª edizione di Pechino Express tornerà su Sky Uno nella primavera del 2027, e la prima coppia data per certa è quella delle sorelle Elisabetta e Marzia Gregoraci. La conferma arriva dalle prime anticipazioni sul cast della nuova stagione.

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Chi è Marzia Gregoraci

Marzia ha due anni meno di Elisabetta ed è estranea al mondo dello spettacolo: difficilmente l’avrete vista in televisione, e quella al programma sarà per lei la prima esperienza davanti alla telecamera. Nel lavoro si muove da tempo nel settore immobiliare, dove si occupa della vendita di immobili di lusso ed extralusso. Anche lei è mamma, di due figli, Gabriel e Ginevra, avuti da Antonio Scaramuzzino, manager attivo nel campo scientifico e tecnologico.

Un legame rafforzato dal dolore

Elisabetta e Marzia sono legatissime, e il loro rapporto si è fatto ancora più saldo dopo la morte della madre, Melina Francavilla, che nel 2011 si è spenta per un tumore al seno contro cui aveva combattuto a lungo. Quel dolore condiviso le ha portate a trasformarsi, l’una per l’altra, in un sostegno costante.

Lo hanno raccontato loro stesse:

Il calvario che abbiamo vissuto con la morte della mamma ci ha inevitabilmente cambiate

Nella stessa circostanza Elisabetta ha descritto la sorella con queste parole:

Riflessiva, bacchettona e pesante ma abbiamo una grande complicità e sembriamo coetanee

Le riprese e il resto del cast

Le registrazioni prenderanno il via a novembre, un mese più tardi del previsto: a far slittare la partenza sarebbe stato un infortunio del conduttore Costantino della Gherardesca. Per questa edizione, la sesta da quando il programma ha lasciato la Rai, la rotta dovrebbe spostarsi in Sud America.

Quanto al resto del cast, la produzione sembrerebbe puntare su volti molto riconoscibili: tra le ipotesi circola anche quella di una coppia uscita da una precedente edizione di MasterChef. Dei tre inviati che nella scorsa stagione affiancavano della Gherardesca, Giulia Salemi, Guido Meda e Lillo, nessuno risulta al momento confermato.

Oltre alle Gregoraci non ci sono altre coppie ufficiali, ma le autocandidature non mancano. Ci sono Adele Battaglia e Chiara Cucinella, così come Marilina Nardozza e Simona Pulito, entrambe arrivate dal cast di Money Road. A queste si aggiunge il duo di Affari Tuoi formato da Lupo e Thanat, che ha spiegato così perché vorrebbe partecipare:

Mi piacerebbe molto fare Pechino Express, perché amo le cose avventurose, magari in coppia con Lupo

Per Elisabetta Gregoraci si tratterà della terza volta in un reality show, dopo Ritorno al Presente su Rai1 e Grande Fratello Vip su Canale 5.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI