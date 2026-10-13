Ornella Muti e Pasquale La Rocca hanno replicato a Barbara d’Urso dopo lo scontro andato in scena a Ballando con le Stelle. Al termine della puntata la coppia si è fermata a parlare con un’inviata, dicendosi dispiaciuta per come la questione è stata affrontata in studio.

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Le parole di Ornella Muti

L’attrice non ha nascosto la propria amarezza. A suo avviso il programma non era il contesto giusto per discutere della gelosia artistica attribuita alla giurata. Alla domanda se si fosse sentita in imbarazzo ha risposto così:

Se ero in imbarazzo? No, non credo che fosse la sede adatta per avere un battibecco di questo genere.

Ha poi spiegato di dispiacersi se la collega c’è rimasta male, pur non riconoscendosi nel racconto di una settimana intera passata a parlare di lei su tutte le televisioni, liquidando la faccenda come una cosa di poco conto:

Lei ha detto che tutta la settimana abbiamo parlato di lei in tutte le televisioni. A me non sembra, però a me dispiace se lei c’è rimasta davvero male. La mia tranquillità indiretta? Sono cose così poco importanti.

Nei giorni precedenti era stata proprio lei a mettersi nei panni della giurata, raccontando il legame che si instaura tra un ballerino e la sua allieva:

Con il ballerino si crea un rapporto simbiotico e forse vedere la stessa cosa con un’altra donna deve essere un po’ così. Me lo ha portato via.

In studio, però, alla richiesta della giurata di dire di che cosa dovrebbe essere gelosa ha preferito non rispondere, lasciando che a prendere la parola fosse il suo maestro di ballo.

La difesa di Pasquale La Rocca

Il ballerino ha spiegato che il suo intervento era a sostegno della partner, non a propria tutela:

A me dispiace se ho tolto del tempo a Ornella. Io ho cercato di difendere Ornella, perché merita tutto, io non ho difeso me stesso.

Alla sua partner ha riservato parole affettuose, definendola meravigliosa e chiedendosi come si possa non amarla. Ha poi raccontato di essere arrivato in Italia quattro anni prima per questa avventura, con il compito di comunicare, creare e lanciare messaggi con il ballo, senza mai volersi immergere nei gossip nonostante l’esposizione pubblica. Senza fare il nome della giurata, ha parlato di «altra parte» e ha detto che avrebbe gradito un approccio più leggero:

Sabato scorso mi è dispiaciuto perché io ho voluto solo e semplicemente difendere la mia meravigliosa Ornella e cercare di chiarire la mia posizione, non ero lì per uno scontro. Mi dispiace che dall’altra parte non sia stato approcciato tutto con ironia. Ecco, quello sarebbe stato molto più leggero, molto più divertente per tutti e soprattutto sono dispiaciuto perché forse è stato tolto del tempo a Ornella.

Come è nata la polemica

Tutto era cominciato nella prima puntata, quando Barbara d’Urso, oggi in giuria dopo aver partecipato all’edizione precedente come concorrente, aveva giudicato il tango della coppia privo di passione. A trasformare il giudizio in un caso era stata la battuta di Simona Ventura: «Non è che sei un po’ gelosetta?». Pasquale La Rocca, dal canto suo, aveva preso la cosa con filosofia, dicendosi certo che prima o poi sarebbe successo e che se lo aspettava.

Nella seconda puntata, andata in onda sabato 10 ottobre 2026, il copione è cambiato: la coreografia si è chiusa con un bacio sulle labbra, il momento che ha acceso il confronto. «C’è tutta la passione di questo mondo! Pasquale non aveva baciato nessuna, scusa Barbara!», ha commentato Simona Ventura. Subito dopo è nato un botta e risposta tra la giurata e il suo ex maestro di ballo, mentre Ornella Muti è rimasta in silenzio.

Barbara d’Urso ha rivendicato la libertà del proprio giudizio e la settimana passata, a suo dire, da coprotagonista suo malgrado:

Ho passato una settimana divertentissima perché ho assistito a una soap opera, un fotoromanzo di cui ero coprotagonista, senza aver fatto nulla. Ho solo detto che non è arrivata la passione.

Ha poi riconosciuto la passione vista in pista, chiedendo se non possa permettersi di dire che qualcosa nel ballo non le piaceva senza passare per gelosa:

Io avevo solamente detto che non mi era arrivata la passione. Oggi mi è arrivata una passione pazzesca. Posso permettermi di dire che nel ballo c’era qualcosa che non mi piaceva o sono gelosa?

A incalzare il maestro di ballo era stata anche Rossella Erra, che gli ha chiesto se quel bacio fosse un gesto di ribellione nei confronti della giurata. Lui ha sorriso e ha negato:

È sentito, è interpretato, è nella storia. Era una bellissima armonia, una bellezza che continua a ispirarmi ogni settimana.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI