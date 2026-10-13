Il Grande Fratello Vip 2026 si spacca tra veterani e giovani, e al centro della bufera finisce ancora una volta Jonathan. Dopo lo scontro con Andreas Muller, è Marina La Rosa a chiedere un televoto flash contro di lui, mentre dallo studio le opinioniste prendono posizione, e non tutte dalla stessa parte.

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Marina La Rosa chiede un televoto flash contro Jonathan

Nella Casa il confronto tra Jonathan e Andreas Muller ha lasciato il segno e ha diviso i concorrenti. Megan si è schierata con l’ex gieffino, facendo notare che dirgli di avere gli occhi cattivi non è stato un bel gesto. Guendalina ha replicato invece che l’accusa di essere viscido riguardava il modo in cui, secondo lei, Jonathan intendeva far passare lei e Andreas. La risposta di Jonathan è stata secca: chi si comporta così uscirà dalla Casa per quello che è.

Poi è arrivata Marina La Rosa, che ha ricostruito il proprio rapporto con lui senza addolcire i toni. Ha spiegato di aver subito anche lei cose sgradevoli, senza però strumentalizzarle per rovinare qualcuno, come a suo dire lui ha fatto più volte con lei.

Quando è successa quella cosa con Andreas, quella cosa lì è stata di uno squallore e bassezza unica.

Ha poi voluto dire a Federica che l’antipatia è reciproca e che per lei non esiste, precisando di non essere nella Casa per vincere ma per vivere un’esperienza.

Aprirei un televoto flash contro Jonathan, se il pubblico dice Marina deve andare a casa perché a casa ho una vita.

Jonathan non si è tirato indietro e ha accettato la sfida, ribaltandone però il senso.

Accetto un televoto flash con Marina, ma vedi tu sei in gara con me, io no, sono in gara con me stesso. Mi temi.

Le reazioni dello studio

Dallo studio le posizioni non sono state unanimi. Selvaggia Lucarelli ha definito brutta la frase rivolta a Federica, sostenendo che così Jonathan perde qualcosa: da fuori, ha spiegato, Federica appare una ragazza intelligente e interessante, e in una convivenza non si può far finta che non esista. Sulla posizione di Jonathan ha aggiunto che il pensiero che gli gira intorno è molto fastidioso, perché forse ha caratteristiche che lo rendono piacevole non soltanto ai più giovani.

Marina La Rosa ha ricordato anche un momento di intimità, quando lui le ha raccontato una cosa privata della sua vita e insieme si sono commossi. Un’apertura durata poco, però: due minuti dopo, secondo il suo racconto, è arrivata da parte di lui l’accusa di body shaming.

Valeria Marini ha invitato a non esagerare. Lo scontro c’è stato, ha detto, ma su Jonathan sono state dette cose molto pesanti e non vere. Ha il suo carattere, la sua personalità e il suo carisma, ha osservato, ma sentirsi dire che ha gli occhi cattivi resta una cosa sbagliata.

Cesara Buonamici ha parlato di alleanze di convenienza e di schieramenti che giocano molto duro, con Jonathan insieme ai giovani e i veterani contro di lui. L’impressione, ha detto, è quella di una preda ferita circondata da rapaci, che però ha strumenti formidabili per difendersi.

Andreas Muller ha chiuso con poche parole: non si ritrova con lui e non vuole giocare con chi mette in campo pedine con cui lui non giocherebbe.

Come è nata la frattura tra Jonathan e Andreas

Tra i due il clima è cambiato nel giro di poche settimane, come si è visto nella puntata del 5 ottobre. Jonathan ha ricordato i primi giorni del reality, quando erano amici e stavano sempre insieme, e ha detto che poi Andreas è cambiato. Al centro della discussione è finito un termine al femminile usato nei suoi confronti, “acida”, che lui ha trovato offensivo, insieme a un epiteto omofobo che ha sentito pronunciare più volte nella Casa senza intervenire, perché non era rivolto direttamente a lui.

Andreas si è difeso spiegando che quella parola l’ha usata mentre raccontava che sui social gli viene detta spesso, e che non aveva alcuna intenzione di offendere. Nella puntata del 9 ottobre Jonathan ha voluto chiarire l’equivoco: secondo lui Andreas lo ha definito più volte acida, ma non ritiene che sia omofobo, anche se il modo di definirlo non è stato carino.

Andreas, da parte sua, ha rivendicato la necessità di difendersi.

Sono passato come omofobo, davanti a mia moglie e alle mie figlie mi devo difendere.

Il verdetto del televoto

Il primo concorrente a salvarsi è stato Andreas, con il 54,59% dei voti, davanti a Moreno, fermo al 28,21%. Jonathan si è fermato al 17,2% ed è il primo candidato alla prossima eliminazione. Attraverso una catena di salvataggio è finito a rischio anche Giacomo Gallani, mentre le nomination hanno completato il quadro dei concorrenti in pericolo: Jonathan Kashanian, Giacomo Gallani, Marina La Rosa, Megan Ria, Andreas Müller e Moreno Morello.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI